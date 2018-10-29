Tesla, Türkiye'ye yatırımı durdurdu

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki siparişlerinin tamamen durması nedeniyle yatırım planını askıya aldı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, iki ülke arasında yaşanan kriz sonrası Türkiye, ABD'den ithal edilen otomobillere haziran ayında yüzde 60 ek vergi koymuş, ağustos ayında ise bu oran yüzde 120'ye çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Tesla'da yeni siparişler durmuş, verilmiş siparişler de gümrükten çekilmeden geri yollanmıştı.

S&S Motors'un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, ABD'li markanın Türkiye'ye yatırım planını durdurduğunu açıkladı. Tesla, Türkiye'de satış ve servis hizmeti vereceğini açıklamış, mağazanın yeri ise Zorlu Center olarak belirlenmişti.