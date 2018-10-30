Yapı Kredi'ye 1.1 milyar dolarlık kredi

Yapı Kredi Bankası'ndan KAP'a yapılan bildirimde, sendikasyon kredisinin 275 milyon dolar ve 691 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildiği belirtildi.

Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, toplam 1.1 milyar dolarlık, 367 gün vadeli sendikasyonun 275 milyon dolar ve 690.7 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti, dolar bölümü için 'Libor+yüzde 2.75' ve euro için 'Euribor+yüzde 2.65' olarak gerçekleşti.

Sağlanan krediyle ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Bu işlem, Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye artışı olarak tarihe geçti. Yapı Kredi olarak yılın ikinci yarısında en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen banka olduk" dedi.

Yapı Kredi'nin sağladığı 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi.