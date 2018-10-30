Yapı Kredi'ye 1.1 milyar dolarlık kredi

Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, toplam 1.1 milyar dolarlık, 367 gün vadeli sendikasyonun 275 milyon dolar ve 690.7 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluştuğu belirtildi.
Sağlanan krediyle ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Bu işlem, Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye artışı olarak tarihe geçti. Yapı Kredi olarak yılın ikinci yarısında en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen banka olduk" dedi.
Yapı Kredi'nin sağladığı 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi.
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