Bir konkordato başvurusu da eğitim sektöründen

Bil Koleji Kurumları'nın 'hak sahibi' olduğu Özel Halkalı Bil Koleji'ni işleten Ceren Eğitim Kurumları Ltd. Şti, konkordato ilan etti.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 22 Ekim 2018 tarihli kararıyla Ceren Eğitim Kurumları, Ceren İnovasyon, Ceren Matbaacılık A.Ş konkordato başvurusunda bulundu.

© Fotoğraf : Twitter Mali müşavirler arasında ‘konkordato’ krizi

Ceren Eğitim Kurumları'nın başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme geçici komiser olarak Derya Coşkun, Esin Kaya ile Dr. Nihal Ural Çınar'ı geçici komiser heyeti olarak atadı.

Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının ise 17 Ocak 2019'da yapılacağı belirtildi.

Şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.