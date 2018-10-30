ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Türkiye'deki satış operasyonundan çıkıyor

Reuters'tan Ceyda Çağlayan'ın haberine göre açıklamada, henüz bu konuda kesin bir takvimin belirlenmediği belirtilirken; şirketin Manisa'daki üretim faaliyetlerinin ise süreceği ifade edildi. Şirket, Manisa'daki tesisinde ise ihracat odaklı olarak üretime devam edecek.
Açıklamada, "Süreç tamamlanana kadar, Whirlpool olarak iş akışını mevcut haliyle sürdürülmesi ve geçiş döneminde sürekliliği sağlayacağımız konusunda güvence veriyoruz" denildi.
Whirlpool Corporation'un Manisa'da soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesisi bulunuyor. Şirketin Türkiye'de kendisine ait 3 mağaza, 83 yetkili bayi/mağazası ve yetkili bayi olmayan mağazaların içinde yer alan 398 satış noktası bulunuyor. Whirlpool Corporation, Türkiye'de Hotpoint ve Indesit markaları ile faaliyet gösteriyor.
Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan 30'dan fazla ülkenin yer aldığı Whirlpool EMEA içinde yer alıyor.
DARALMA YÜZDE 16'YI GEÇTİ
TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler, geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketimdeki daralmanın piyasaya yeni yansımaya başladığını; bu nedenle iç pazardaki küçülmenin 2019'da yüzde 15-20'ye ulaşabileceğini söylemişti.
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