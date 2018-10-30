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21:31 30 Ekim 2018
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    Amazon CEO'su Jeff Bezos

    Amazon CEO'su Bezos, 2 günde 19 milyar dolar kaybetti

    © REUTERS / Isaiah Downing
    Ekonomi
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    Ekim ayı başından beri peş peşe sert düşüşler yaşayan Amazon, sahibi Jeff Bezos'un 2 günde 19 milyar dolar kaybettirdi.

    Jeff Bezos
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Amazon CEO'su bir günde 3 milyar dolar kazandı
    Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, NASDAQ'da yaşanan düşüşten ciddi şekilde etkilendi.

    Cuma günkü seansta yüzde 7.8 değer kaybeden Amazon, dün devam eden olumsuz etkiler sonucu 2 işlem gününde toplam yüzde 14 oranında düşüş yaşarken, bu sert düşüş sonrası Bezos, toplamda 19.2 milyar dolar kaybetmiş oldu.

    Amazon hisselerinde üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de 10 Ekim'de yüzde 6.2, 24 Ekim'deyse yüzde 5.9 düşüş yaşanmıştı.

    AMAZON'UN PİYASA DEĞERİ 750 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

    Dolar
    © AFP 2018 / LUIS ACOSTA
    Dünyanın en zengini bir günde servetine servet kattı
    Şirketin bir ara 1 trilyon doları geçen piyasa değeri, ekim ayındaki yüzde 24'lük düşüş sonrası 750 milyar dolara dek geriledi.

    Amazon hisselerinin 2017 yılında yüzde 56, bu yıl da son dönemdeki düşüşe rağmen yüzde 31 artması Bezos'u dünyanın en zengin kişisi yapmıştı.

     

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    Etiketler:
    Amazon CEO'su Bezos, 2 günde 19 milyar dolar kaybetti, Amazon, Nasdaq, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, ABD
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