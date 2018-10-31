Dolar/TL 5.50'nin altında işlem görüyor

Dolar/TL, dünkü hızlı düşüşün ardından yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başladı ve 5.4910 seviyesinde dengelendi.

Dün düşüş eğilimini koruyan dolar/TL, 5.4621 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1.68 azalışla 5.4719'dan tamamladı.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar 3 ayın en düşüğünde

Küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yeni güne artışla başlayan dolar/TL, yüzde 0.35 değer kazancıyla 5.4910 seviyesinden alıcı buluyor. Euro/TL yüzde 0.32 artışla 6.2350'den, sterlin/TL de yüzde 0.37 primle 6.9870'ten işlem görüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2021'de de başbakanlık için aday olmayacağını açıklaması, euro ve sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi, 1.1336'ya kadar gerilerken, buna bağlı olarak dolar endeksi yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97.06'ya çıktı.