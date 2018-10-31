Dış ticaret açığı yüzde 77 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22.4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18.3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.3 arttı, ithalat yüzde 3.9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16.3 arttı, ithalat yüzde 22.8 azaldı.
İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 24.4 artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında yüzde 49.9 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 50.6 oldu.
Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Eylül ayında 1 milyar 721 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.
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