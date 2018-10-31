Ekonomide güven kaybı sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

© REUTERS / Umit Bektas Ekonomik güven endeksi, 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay eylüle göre yüzde 4,8 azalarak 71'den 67.5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki azalmadan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57.3'e, hizmet sektörü güven endeksi 75.7'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi 87'ye geriledi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 91.1'e ve inşaat sektörü güven endeksi 58.7'e yükseldi.