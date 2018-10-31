Bakan Ersoy: İstanbul Havalimanı, geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini söyledi.
Ersoy, "Türkiye'nin önündeki en büyük engelin turizm açısından planlı ve programlı gelişim olduğunu düşünüyorum. Bu planlama ve programlamayı uzun vadeli, doğru yapabilirsek çok daha iyi yerlere gelebiliriz" ifadesini kullandı.
Ersoy, 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı için, "İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri oldu" dedi.
#Canlı: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, #AAEditörMasası'nda soruları cevaplıyor https://t.co/qC0LhbPoYq— AA Canlı (@AACanli) 31 октября 2018 г.
'HASSASİYETİMİZ HAKSIZ REKABETİ KALDIRMAK'
Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— (Turizm) Kişi sayısındaki artış çok sevindirici, umut verici. Bundan sonra odaklanmamız gereken, kişi başı gecelik geliri nasıl artıracağımız. Hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Orta Doğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına nisan ayı itibarıyla tarifeli seferleri başlatıyoruz Türk Hava Yolları'yla.
— Klasikleşmiş tanıtımların payını azaltacağız, buradan tasarruf ettiğimiz kısmı yeni teknoloji alanlarına kaydıracağız. Kendisini ülkesine ispatlamış kanaat önderleri veya bloggerlar, sosyal medyada takipçileri yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışmasını 2019'da başlatacağız.
— Türkiye'nin önde gelmiş medya ajanslarıyla eylem planı hazırladık. Yılbaşına kadar Türkiye'nin yeni sloganlarını tamamlamış olacağız, mayıs ayına kadar kreatif sonuçlarını üreteceğiz.
'BİRÇOK DÜNYA VATANDAŞININ TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTEYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
— Türkiye'nin sadece turizm yatırım değerinin bile çok ciddi harikalar yaratacağını görebiliyorum, yatırımcı bulmakta sıkıntı çekmeyeceklerini görebiliyorum. Birçok dünya vatandaşının da bu projelerle birlikte Türkiye'ye yerleşmek isteyebileceğini, hayatının geri kalan kısmını Türkiye'de geçirmek isteyeceğini düşünüyorum.
'SÜRESİ DOLAN TEŞVİKLERİ YENİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'
— Türkiye'de 153 noktada kazı yapılıyor. Bunun 122'si yerel kazı ekipleri, 31'i yabancı kazı ekipleri tarafından yapılıyor. İlk yapacağımız önemli hamle, turizm açısından da önemli olan 20 önemli noktada kazı çalışmalarının 12 aya yayılması.
— Süresi dolan teşvikleri yenilemeyi düşünmüyoruz. 2019'da 'cruise'u desteklemeye devam edeceğiz.
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