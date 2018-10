Et fiyatları yükseldi, kulak ve memeye talep arttı

Adana'da Kasaplar Çarşısı esnafı, alım gücü düşük olan vatandaşların artan et fiyatları nedeniyle, kilosu 5 lira olan koyun kulağı ve kilosu 2.5 lira olan inek memesine yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Çarşı esnaflarından Rıdvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşların alternatif olarak sakatatlara yöneldiğini belirtti:

"İnek memesi sütlük olduğu için kalsiyum ve mineral kaynağıdır. Kavurması, kebabı olur. Vatandaşlar artık hesaplı olan dalak, beyaz ciğer ve benzeri sakatatlara yöneliyor. Et yerine bunları yiyorlar. Şu an kemikli kuzu but, kilosu 37 TL. Kuzu kaburga, gerdan 35 TL. Kemiksiz kuşbaşının da kilosunu 42 TL'ye veriyoruz. Tavuk bile pahalı."

© AA / Bakan Pakdemirli: Karkas et kesim fiyatlarını artırma kararı aldık

Kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapılırken, koyun kulağının ve inek memesinin ucuza satıldığını aktararak şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşlar özellikle koyun kulağına aşırı rağbet gösteriyor. Lezzetini bilenler vazgeçemiyor ama bilmeyenler suratını ekşiterek bakıyor. Kulağın yanı sıra insanlar genelde kilosu 25 TL'den kuzu böbreği tercih eder, ama kilosu 10 TL'den satılan dana böbreği de oldukça ilgi görüyor."

Emekli Mehmet Yılmaz da et fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak, aldığı 1.600 TL maaşla zor geçindiğini belirterek, "Bana kalsa senede bir defa et yemem ama çocuklar çalışıyor, getiriyor" diye konuştu.