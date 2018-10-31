Araplar, gayrimenkul için Samsun'u tercih ediyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Başkanı Murat Toktaş, Samsun'un son birkaç yıldır Körfez ülkelerinden talep görmeye başladığını belirtti. Toktaş, Körfez ülkelerinden Samsun'a gelen yabancı turistlerin kentte en çok gayrimenkul alımı yaptıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi.

© Fotoğraf : DHA Rus kadın bloggerlar Samsun'u tanıttı 5

Samsun'u ziyaret eden yabancıların ilk tercihi de konut, arsa ve gayrimenkul oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Başkanı Murat Toktaş, Samsun'a Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin kentte en çok gayrimenkul alımı yaptıklarını söyledi.

'ARAPLAR ÖNCE DAİRE ALDI, SONRA DA YATIRIM YAPMAYA BAŞLADI'

Toktaş, Samsun'un son birkaç yıldır Körfez ülkelerinden talep görmeye başladığını belirterek şunları aktardı: "Turizmin hareketlendiği bölgeleri de turizme dayalı satışlarında arttığını görüyoruz. Son yıllarda Trabzon'da Körfez ülkelerinden gelen yoğun misafirler aynı zamanda yavaş yavaş gayrimenkul alımlarına da başladılar. Bunlar bireysel daire bazında gayrimenkuller olduğu gibi blok halinde satın almalar da gerçekleşti. Bazı yatırımlarda peşinden geldi. AVM yatırımları gibi, bazı sanayi yatırımları gibi… Bu turizm aynı zamanda bunu da tetikledi. Samsun özelinde baktığımız zaman Samsun'da son birkaç yıldır Körfez ülkelerinden talep görmeye başladı. Zaten amacımızda bizim buradaki Körfez ülkelerinden gelen misafir hareketliliğini arttırmak."

© Fotoğraf : DHA Arap turistler Ordu'da ilk defa fındık bahçesi satın aldı

"Bu misafir hareketliliğiyle birlikte görüyoruz ki buraya gelenler Samsun'dan gayrimenkul alımına da yavaş yavaş başlamış durumda. Bunun da en büyük göstergesi emlak ofislerinin Körfez ülkelerinden gelen misafirlere de hizmet vermeye başlaması. Biz de bu kıvılcımı son birkaç yıldır burada hissediyoruz. Eminim birkaç yıl içinde turizme bizim bu yaptığımız yatırımlar geri dönmeye başladığı zaman bununla birlikte gayrimenkul yatırımları, ticari yatırımlar, fabrika yatırımları gibi birçok yatırım da bununla birlikte harekete geçecektir."