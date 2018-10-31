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14:30 31 Ekim 2018
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    ASO Başkanı Nurettin Özdebir

    ASO Başkanı Özdebir: Üretim olmazsa yeni Brunson'lar ortaya çıkar

    © AA / ASO
    Ekonomi
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    ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Dolardaki gerileme sorunların bertaraf edildiği anlamına gelmemeli. Kurlar düşüyor, suni iyileşme algısı ortaya çıkacak, geçmişten ders alalım. Üretim ekonomisi uygulanmadıkça yeni Brunson'lar ortaya çıkar" dedi.

    Ankara Sanayi Odas (ASO) Başkanı Özdebir, kurun aşağı yönlü hareketiyle birlikte sıcak para girişinin başlayacağını ve bu durumun suni iyileşme algısı ortaya çıkaracağını belirterek, kaynak yaratma yerine kaynak bulmaya odaklanılmaması gerektiğini söyledi.

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    © REUTERS / Carlo Allegri
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    Dünya gazetesinden Yeşim Ardıç'ın haberine göre,  ASO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özdebir, doların 7.5 liradan 5.5 liraya kadar gerilemesinin kur açısından başarıdan söz edilebileceğini belirtirken, bunun yüksek faiz ortamında yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasından kaynaklandığını bildirdi.

    Türkiye'nin yıllarca kısa vadeli sermaye yatırımları ile TL'yi değerli hale getirdiğini ifade eden Özdebir, "Gelen bu para ekonomide sanal bir zenginlik yaratmış ve gelen sermaye katma değeri olmayan alanlar da kullanılması kaçınılmaz sonu getirmiştir" dedi.

    Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu, yeniden ülkeye sıcak para girmeye başlayacağını vurgulayan Özdebir, "Yeniden TL'yi yabancı ülkelerin parasıyla değerlendireceğiz. Yine suni bir iyileşme algısı ortaya çıkacak. Sonrası çok daha önemli. Geçmişten ders çıkartamadığımız sürece gelecekle ilgili kaygılar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

    'KURDAKİ GERİLEME EKONOMİK SORUNLARIN BERTARAF EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ'

    Mevcut ekonomi politikalarının kaynak yaratmaktan ziyade kaynak bulmaya odaklandığını vurgulayan Özdebir, "Geçmişten hala ders çıkartmadığımızı düşünüyorum. Üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleri ile karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.

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    © AA / Murad Sezer
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    Dolar kurunda yaşanan gerilemenin, ekonomik sorunların bertaraf edildiği anlamına gelmemesi gerektiğine işaret eden Özdebir, şöyle devam etti:

    "Finansal sistemde yaşamış olduğumuz sorunların nedeni reel sektörde yaşanan daralmanın bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Yapısal sorunlarımız hala devam ediyor. Ekonomideki temel sorunların bir an önce net olarak belirlenip çözüm odaklı politikaların ivedi bir şekilde uygulamaya geçmesi gerekir. Özellikle yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek cari açık pozisyonunda ekonomimizde kırılganlıklar derinleşerek devam ediyor."

    'BİZ EKONOMİK SORUNLARLA DİDİŞİRKEN, DÜNYA ÜLEKLERİ BAŞKA BİR ÇAĞA GEÇİŞ YAPIYOR'

    ASO Başkanı Nurettin Özdebir
    © AA / Fatih Kurt
    ASO Başkanı Özdebir: Aşırı değerlenen döviz bizi terbiye ediyor
    Artık ülkelerin en büyük silahının üretim olduğuna değinen Özdebir, ekonomik tehditler savuşturulmak isteniyorsa, yüksek teknolojili katma değeri yüksek üretim stratejisi oluşturulması gerektiğini belirtti.

    Ar-Ge ile birlikte teknoloji üretimi, yüksek teknolojili mal üretimine katkı sağlayacağını ve kaynak yaratmak açısından önemli fırsatları ortaya çıkaracağını söyleyen Özdebir, şunları söyledi:

    "Biz bu sorunlarda uğraşmaya devam ederken gelişmiş ülkeler robot teknolojisinin en üst seviyesine geldiler. Korkum şu dur ki biz ekonomik sorunlarla didişirken dünya ülkeleri başka bir çağa geçiş yapıyor ve biz gene gerilerde kalıp yetişemeyeceğiz."

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    Etiketler:
    Türk Lirası, dolar, ekonomi, Ankara Sanayi Odası (ASO), Andrew Brunson, Nurettin Özdebir, Türkiye
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