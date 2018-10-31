ATB Başkanı Çandır: Soğanın yüzde 80'i depolarda çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

​ATB ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çandır, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini belirtti.

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan bir koruma kararıyla ilgili bilgi veren Çandır, "İlimizde bulunan Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Söğüt ve Zümrütova olmak üzere 8 ovamız 'Büyük ova koruma alanı' ilan edildi. Kentimiz ekonomisinde yüzde 18 paya sahip olan ve tüm kırsala nüfuz eden, ülkemiz ortalamasının 7 kat üzerinde bir değerle 10 milyar TL düzeyinde ekonomik bir değer yaratan kentimiz, tarım topraklarının daha fazla korunmasını talep ediyoruz" dedi.

Sektörlerin ağır sosyal güvenlik yükü nedeniyle işçi çalıştırmakta zorlandığını belirten Çandır, "Çobanımızdan seralarda çalışan işçilerimize kadar birçoğu yabancı uyruklu olmuştur. Bu konuda uzun yıllardır dile getirdiğimiz tarım sektörüne yönelik özel bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması işçi sorunumuzun çözülmesinde ilk basamak olacaktır" diye konuştu.

'8-10 TL'YE SOĞAN YERSEK TÜKETİCİ ŞAŞIRMAMALI'

Tarımdaki fiyatları da değerlendiren Çandır, soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1.1 1.2 TL'den alım yapıldığını, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi.

Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, "Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ocak ayının sonu ve şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" dedi.