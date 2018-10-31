Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısının 2500'ü aştığını söyledi. Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.

Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Albayrak, "Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız" dedi.

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Albayrak, "Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki köpük denilen seviyenin de ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını görüyoruz. Fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlatmıştık. Destek veren STK ve kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı. Kurda ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukçta buradaki indirim oranlarının yüzde 10'un üzernie çıkmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

"Kredi faizlerinde son bir ayda çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı" diyen Albayrak, şöyle devam etti.

'BİZİM KİTABIMIZDA GEVŞEMEK YOK'

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"Yüzde 40-50'ler konuşulurken bugün itibariyle geldiği nokta ortalama yüzde 30'ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri yüzde 20'nin altına inmeye başladı. Bu trendin aşağı inmeye başladığını gösteren gelişmelerden biri. Bizim kitabımızda gevşemek yok. Motivasyonumuzu koruyarak güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

6 sektörde KDV ve ÖTV indirimi yapılacağını açıklayan Albayrak, şunları söyledi:

— Konut satışlarında KDV yüzde 18'den 8'e,

— Tapu harçlarında KDV yüzde 4'ten 3'e,

— Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e,

— Beyaz eşyada ÖTV oranı yüzde 0'a,

— 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV'de 15 puan,

— Ticari araçlarda yüzde 18'den yüzde 1'e indirim yapılacak.