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22:37 31 Ekim 2018
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    Dünya Bankası

    Dünya Bankası, 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu yayımladı

    © Flickr / World Bank Photo Collection
    Ekonomi
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    Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2019 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni yayınladı. Rusya, Dünya Bankası'nın 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Fransa'yı geride bırakarak 31. sırada yer alırken, Türkiye ise 17 basamak birden yükselerek kensine 43. sırada yer buldu.

    Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği "İş Yapma Kolaylığı 2019" raporunu yayımladı.

    Raporda, dünya genelinde 128 hükümet tarafından Haziran 2017-Mayıs 2018 döneminde yapılan reform sayısının 314'e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

    RUSYA 31. SIRAYA YÜKSELDİ

    Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, 31. sıraya yükselen Rusya'nın Fransa ve İspanya'nın arasında bulunduğunun ifade etti.

    Rusya'nın en iyi sonucu 'inşaat izinleri' maddesinde elde ettiğini anlatan Oreşkin, "Rusya, maliyetleri ve harcanan süreyi 45 gün azaltarak ve inşaat kalitesi denetimi endeksinde 15 üzerinden 14 puan alarak 115. sıradan 48.'liğe yükseldi" dedi.

    Katı atıklar
    © AFP 2018 / JOSEPH EID
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    TÜRKİYE EN FAZLA YÜKSELEN ÜLKELER ARASINDA

    Raporda, iş yapma kolaylığı açısından en büyük ilerleme kaydeden ülkelerin Afganistan, Cibuti, Çin, Azerbeycan, Hindistan, Togo, Kenya, Fildişi sahilleri, Türkiye ve Ruanda olduğu bildirildi.

    Buna göre, Haziran 2017-Mayıs 2018 arasında yedi reformu hayata geçiren Türkiye bir önceki rapora kıyasla 17 basamak birden atlayarak 43. sıraya yükseldi.

    Raporda, Türkiye'nin iş kurma, kredi alma, inşaat ruhsatı alma, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşme uygulama ve iflas prosedürleri başlıklarında reformlarla iş ortamını iyileştirdiği vurgulandı

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    Etiketler:
    İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu, Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nu yayımladı, Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, İspanya, Fransa, Türkiye, ABD, Rusya
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