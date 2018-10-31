Dünya Bankası, 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu yayımladı

Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendirdiği "İş Yapma Kolaylığı 2019" raporunu yayımladı.

Raporda, dünya genelinde 128 hükümet tarafından Haziran 2017-Mayıs 2018 döneminde yapılan reform sayısının 314'e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

JUST RELEASED: 16th edition #DoingBiz 2019. Training for Reform.

Governments in 128 economies carried out a record 314 reforms to make it easier to do business #DoingBiz 2019: https://t.co/8yozVXrWnY pic.twitter.com/z8NuGoCVv3 — World Bank (@WorldBank) October 31, 2018

​RUSYA 31. SIRAYA YÜKSELDİ

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, 31. sıraya yükselen Rusya'nın Fransa ve İspanya'nın arasında bulunduğunun ifade etti.

Rusya'nın en iyi sonucu 'inşaat izinleri' maddesinde elde ettiğini anlatan Oreşkin, "Rusya, maliyetleri ve harcanan süreyi 45 gün azaltarak ve inşaat kalitesi denetimi endeksinde 15 üzerinden 14 puan alarak 115. sıradan 48.'liğe yükseldi" dedi.

© AFP 2018 / JOSEPH EID Dünya Bankası: Dünya hızla artan atık miktarı nedeniyle alarm veriyor

Raporda, iş yapma kolaylığı açısından en büyük ilerleme kaydeden ülkelerin Afganistan, Cibuti, Çin, Azerbeycan, Hindistan, Togo, Kenya, Fildişi sahilleri, Türkiye ve Ruanda olduğu bildirildi.

Buna göre, Haziran 2017-Mayıs 2018 arasında yedi reformu hayata geçiren Türkiye bir önceki rapora kıyasla 17 basamak birden atlayarak 43. sıraya yükseldi.

Raporda, Türkiye'nin iş kurma, kredi alma, inşaat ruhsatı alma, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşme uygulama ve iflas prosedürleri başlıklarında reformlarla iş ortamını iyileştirdiği vurgulandı