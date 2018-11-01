Rusya ve Hindistan S-400’lerin satış anlaşmasını niçin ruble üzerinden yaptı?

Rusya ve Hindistan’ın S-400 füze savunma sistemlerinin satış kontratını ruble olarak imzalamasını değerlendiren uzmanlar, Washington’un yaptırım politikasını ağırlaştırmaya devam etmesi durumunda ülkelerin askeri anlaşmaları ulusal para birimleri üzerinden imzalama uygulamasının yaygın bir hal alacağını belirtti.

Russia Today’e (RT) konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya ve Hindistan’ın imzaladığı anlaşmanın Sovyet döneminden sonra Rusya’nın ulusal para birimi üzerinden imzaladığı en büyük anlaşma olduğuna dikkat çekti.

RT’ye konuşan uzmanlar, ABD dolarının küresel çapta dönüştürülebilir para birimi olduğunu, anlaşmaların dolar cinsinden değerlendirilmesinin uluslararası ticarette taraflar arasındaki hesaplama sürecini önemli ölçüde basitleştirdiğini ifade etti.

Diğer yandan son yıllarda Rusya, Çin ve Hindistan’ın da dâhil olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olan ülkeler, ödeme işlemlerinde dolardan vazgeçme olasılıklarının üzerinde görüşüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından İran da bu konuya ilgisi arttı.

‘TEKNİK ANLAMDA DOLARDAN VAZGEÇMEK ZOR DEĞİL’

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Frolov, “Dolar hesaplamalarından vazgeçmenin önünde teknik anlamda ciddi bir zorluk bulunmuyor. Hindistan’la yapılan anlaşmayı ele alırsak ortaklarımız büyük bir olasılıkla piyasadan ruble satın alacak. Soğuk Savaş döneminde de Moskova’nın Hindistan’la dolar işlemleri yapmaktan çekindiğini hatırlatırım. Bunun yerine ‘takas rubleleri’, yani özel bir barter şekli kullanılırdı” diye konuştu.

‘KUR DALGALANMASI VE ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE TUTULMALI’

Aynı zamanda ulusal para birimleri üzerinden hazırlanan anlaşmaların daha titiz bir onay prosedüründen geçtiklerini kaydeden Frolov, özellikle de askeri teçhizatın tedarikini kapsayan anlaşmalarda tarafların kur dalgalanması ve enflasyon gibi ekonomik risklerin olası sonuçlarını da göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

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Rus uzman, “Dolar üzerinden yapılmayan kontratların işveren için o kadar da rahat olmadıklarını itiraf etmek gerekir. Kaldı ki birçok şey siyasi iradeye bağlı. Hindistan, bankacılık sektörünün ABD’nin para transferlerini yasaklayacağından duyduğu endişeden dolayı anlaşmayı ruble üzerinden imzalama yoluna gitti. Aslında Amerikalılar, yaptırım politikasıyla Hindistan, Çin, İran ve Rusya’yı dolardan vazgeçiriyor” ifadelerini kullandı.

Bir benzer bakış açısı da Rus askeri uzman gazeteci Viktor Litovkin’den geldi.

‘YENİ BİR ÇAĞ’

RT’ye konuşan Litovkin, Rusya’nın Çin ve BDT ülkelerinden ortaklarıyla yerli yapım silahların tedarikine ilişkin imzalayacağı anlaşmaların büyük bir olasılıkla dolar üzerinden yapılmayacağını aktardı.

Litovkin, “Amerikan para biriminin işlevi, askeri teçhizatın maliyetinin ölçülmesi için kullanılmakla sınırlı kalacak. Ancak biz şöyle ya da böyle dolardan uzaklaşıyoruz. Bu prensip bakımından önemli bir süreç, zira para transferlerinin geçtiği uluslararası finans kuruluşları fiilen ABD tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca bu işlerin bu gidişatı ne Rusya, ne Hindistan, ne de Çin için uygun. Yeni Delhi ile ruble üzerinden yapılan kontratın işbirliğimizde yeni bir çağ açmasını umarız” ifadelerini kullandı.