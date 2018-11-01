Dolar, güne 5.60'ın altında başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığını, 1.600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'nin 15'er puan indirildiğini duyurdu.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, vergi indirimlerinin piyasada Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan bütçe hedeflerine ters düştüğü algısı yarattığını söyledi.
Özer, "Enflasyonla mücadele altında sıkı maliye politikalarının gevşemesine ilişkin düşünceler kurun dün 5.62 seviyesine doğru yükselmesini destekledi. Bugün daha dengeli bir tablo var. Kurda 5.50 seviyesi etrafındaki hareketin süreceğini düşünüyoruz" dedi.
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