Dolar, güne 5.60'ın altında başladı

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın dün çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından dolar/TL ve 10 yıllık gösterge tahvil faizi sert yükselirken, kur bu sabah 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığını, 1.600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'nin 15'er puan indirildiğini duyurdu.

Açıklamanın ardından dolar/TL 5.50'li seviyelerden sert yükselişle 5.63'e kadar çıktı. Dün 5.6191/5.6290 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 5.5775/5.5802 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 5.9516/5.9553, euro/TL ise 6.3075/6.3325 seviyesinde.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, vergi indirimlerinin piyasada Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan bütçe hedeflerine ters düştüğü algısı yarattığını söyledi.

Özer, "Enflasyonla mücadele altında sıkı maliye politikalarının gevşemesine ilişkin düşünceler kurun dün 5.62 seviyesine doğru yükselmesini destekledi. Bugün daha dengeli bir tablo var. Kurda 5.50 seviyesi etrafındaki hareketin süreceğini düşünüyoruz" dedi.