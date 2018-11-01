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10:54 01 Kasım 2018
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    Ruhsar Pekcan - Ticaret Bakanı

    Ticaret Bakanı Pekcan: Ekimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık

    © AA / Eren Bozkurt
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarıyla ilgili olarak "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık" dedi.

    Ekim ayında ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükseldi. İhracat bu performansıyla tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi ve Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Ekim ayında ithalat yüzde 23,5 düşüşle 16,26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 92,81 azalarak 529 milyon dolar oldu.

    Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında artış ile 166 milyar 809 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 3,8 artış ile 234 milyar 48 milyon dolar oldu.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA /
    Pakdemirli'den Rusya'ya ihracat ziyareti: 100 milyar dolarlık hedef için yola çıkıyoruz
    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

    — Son 12 aylık dönemde ihracatımız bir önceki döneme kıyasla yüzde 7,9 artış gösterdi ve 166 milyar 809 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ulaştığımız bu ihracatımız da Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmimiz de 400,9 milyar dolara yükseldi. Ekim ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 düzeyinde azalarak 529 milyon dolara geriledi. Ekim ayında dış ticaret hacmimiz ise yüzde 9,1 azalarak 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının Ekim ayında yüzde 65,4 olarak gerçekleşen ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılının Ekim ayında yüzde 96,7 düzeyine yükseldi.

    İHRACATIN LİDERİ YİNE OTOMOTİV

    - Ekim ayında ihracatımızın lokomotifi yine "Motorlu Kara Taşıtları" faslı oldu. "Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracatımız Ekim ayında yüzde 17,1 artışla 2 milyar 543 milyon dolara yükseldi. Söz konusu fasılda Ocak-Ekim dönemindeki ihracatımız ise yüzde 13,1 artışla 22 milyar 168 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla "Kazanlar ve makinalar" (1 milyar 480 milyon dolar) ve "Demir ve Çelik" (1 milyar 153 milyon dolar) oldu.

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Ege'den 79 yıllık ihracat rekoru
    'EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN'

    — Ekim'de en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya, Almanya ve Çin aldı. Ocak-Ekim döneminde Almanya'ya ihracatımız yüzde 8,7 artışla 13,5 milyar dolara yükselirken İngiltere'ye ihracatımız ise yüzde 17,5 artışla 9,3 milyar dolara yükseldi.

    'POTANSİYEL PAZARLARA İHTİYACIMIZ ARTIYOR'

    - Tüm dünyanın küresel ticaret savaşı belirsizlikleriyle mücadele ettiği bir dönemde ülkemiz, ihracat pazarlarındaki gücünü korumaya devam ediyor. Ülkemiz Ekim ayında 223 farklı ülkeye ihracat yaptı. Ekim ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat yüzde 14 artışla 7 milyar 847 milyon dolara yükselirken Ekim ayı ihracatımız içerisindeki payı yüzde 49,9 düzeyinde gerçekleşti.

    — Yine Ekim ayında Afrika kıtasına yaptığımız ihracat yüzde 25 artış gösterirken Bakanlığımız tarafından belirlenen "Ticarette Yeni Yol Haritası" kapsamında Sayın Bakanımızın işaret ettikleri potansiyel pazarlara ihracatımızda da önemli artışlar kayıtlara geçti. Öyle ki, söz konusu dönemde Afrika kıtasına yapılan ihracat yüzde 25 artış gösterdi. Ekim ayında diğer potansiyel pazarlardan Meksika'ya ihracatımız yüzde 14,8 oranında, Hindistan'a ihracatımız ise yüzde 16,7 oranında artış gösterdi. Ekim ayında Latin Amerika ülkelerine ihracatımızda ise yüzde 41,6'lık ihracat dikkat çekti.

    'İHRACATIMIZIN TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU YÜKSELİYOR'

    — Ekim ayında yüksek teknolojili ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarken aynı dönemde orta-yüksek teknolojili ihracatımız ise yüzde 13,8 düzeyinde artış gösterdi. Dış ticaretimizi milli para birimimizle gerçekleştiriyoruz Ekim ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 180'e yükselirken aynı dönemde 113 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde Türk Lirası ile yapılan ihracat yüzde 35 artış gösterdi. Ekim ayında Türk Lirası ile yapılan ticaretin hacmi, 5,3 milyar TL'si ihracat, 4,5 milyar TL'si ithalat olmak üzere toplam 9,8 milyar TL'ye ulaştı.

    'TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ'

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Ağustos ayında ithalat yüzde 22.7, ihracat yüzde 6.5 azaldı
    - Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması" başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 380 firma, Ekim ayı itibarıyla ihracatımızın yüzde 29,46'sını gerçekleştirirken ithalatımızın ise yüzde 37,12'sini gerçekleştiriyor.

    Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi Ocak-Ekim döneminde 111 milyar doları aştı (40,9 milyar dolar ihracat, 70,7 milyar dolar ithalat).

    'GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 23.9'

    — Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Ekim ayında 12 milyar 781 milyon TL olurken 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirlerimiz içerisindeki payı yüzde 23,85 olarak gerçekleşti.

    'AKTİF FİRMA SAYISI ARTIYOR, ÜLKEMİZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR'

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    Yabancıya konut satışı ihracat sayılacak ve döviz üzerinden gerçekleşecek
    - Ekim ayı sonu itibarıyla ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı bir önceki aya göre 7 bin 193 firma artışla 1 milyon 889 bine yükselirken yılın başından bu yana aktif firma sayısında 92 binlik artış kaydedildi. Tüketici fiyatları üzerinde spekülatif atakları önlemek ve tüketicilerimize güven sağlamak için Bakanlık olarak geliştirdiğimiz ve başarıyla uygulamaya koyduğumuz Hal Kayıt Sistemi ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin tüm bilgileri kayıt altına almaya devam ediyoruz. Ekim ayı sonunda Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,1'lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 14,1 milyon olarak gerçekleşti.

    'REEL SEKTÖRÜ GÜÇLENDİRİYOR, TİCARET ERBABINA NEFES ALDIRIYORUZ'

    — Bakanlığımızca ticaret erbabımıza düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak rekabetçilik düzeylerini artırmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak sağlanan finansman desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkârlarımızın sayısı Ekim ayında 486 bine ulaşırken kullandırılan kredi tutarı ise toplamda 30,5 milyar TL'ye ulaştı. Esnaf ve sanatkârlarımız ekonomimize güven duymaya devam ediyor Ekim ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı 1 milyon 878 bine yükseldi. 2018 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda 75 binlik artış kaydedildi.

    — Kadınlarımızın toplumun her alanında olduğu gibi ekonomimizde de daha aktif rol almalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Ekim ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 282 bin 363'e yükselirken
    2018 yılının başından beri kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 21 bin artış gösterdi.

    Etiketler:
    cumhuriyet, ihracat, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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