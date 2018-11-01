‘Rusya, Hindistan ve İran, Süveyş Kanalı’na alternatif taşımacılık koridorunu görüşecek’

Rusya, Hindistan ve İran arasında bu ay Süveyş Kanalı’na karşı daha ucuz ve daha kısa bir alternatif olarak 7200 kilometre uzunluğunda Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru’nu (INSTC) faaliyete geçirilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirileceği belirtildi.

İran haber ajansı Press TV'nin haberinde, Moskova, Yeni Delhi ve Tahran'nın 7200 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun (INSTC) faaliyete geçirilmesini konuşacağı kaydedildi. Haberde, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın bu koridorla ilgili "Hint Okyanusu'nu İran, Rusya ve Kuzey Avrupa üzerinden Basra Körfezi ile bağlayan en kısa yol" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Habere göre, Süveyş Kanalı'na kıyasla, INSTC ayrıca yüzde 40 daha ucuz ve daha kısa sürede taşımacılık imkanları sunacak. Zira bu güzergâh üzerinden Mumbai'den Moskova'ya olan ulaşım süresi 20 gün azalacak ve yılda 20-30 milyon metrik ton mal taşınabilecek.

Koridorla Hindistan'dan İran'ın Bender Abbas kentine, oradan Bender Enzeli'ye, sonra da deniz yoluyla Rusya'nın Astrahan kentine taşımacılık yapılacak. Mallar Astrahan'dan da demiryolu ile Kuzey Avrupa'ya ulaştırılacak.

Bu koridor üzerinden ilk sevkiyat denemeleri Ağustos 2014-Nisan 2017 arasında yapılmıştı.