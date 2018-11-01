Albayrak: Türkiye, 2018'de en çok reform yapan 10 ülkeden biri

Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'na göre, Türkiye'nin 2018'de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldığını açıkladı.

Bakan Albayrak, "Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Ülkemiz 2018'de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı" dedi.

Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur.



Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 ноября 2018 г.

​"Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur" diyen Albayrak, "Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız" ifadesini kullandı.