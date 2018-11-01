'ABD, Venezüella'nın altın ihracatını kısıtlamak için yaptırım hazırlıyor'

Wall Street Journal'ın (WSJ) adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Venezüella'nın altın ihracatını kısıtlama amacı güden ABD, uygulamayı planladığı yaptırımlarla paravan şirketler aracılığıyla yasadışı fon transferini de engellemek istiyor. Kaynaklar, yaptırımların bu hafta içinde açıklanabileceğini kaydetti.

'BÜYÜK BÖLÜMÜ TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDİLİYOR'

Bu arada WSJ'ye göre bu yıl Venezüella'da 20 ton altın üretildi ve bunların büyük bölümü Türkiye'ye ihraç edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Venezüellalı 70 bürokratın hesaplarını dondurmuştu. Venezüella'daki durumu utanç verici olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un bunun için her türlü seçeneği uygulamaya hazır olduğunu ifade etmişti.