'Rusya, SWIFT'in muadili olan sistemleri entegre etmek için Türkiye, Çin ve İran'la görüşüyor'

Rus vekil Aksakov, uluslararası para transferi sistemi SWIFT'in muadili olan ulusal sistemleri birbirine entegre etmek için Rusya'nın Türkiye, Çin ve İran'la görüşmeler yaptığını söyledi.

© Sputnik / Andrei Stenin Ryabkov: BRICS ülkeleri, SWIFT benzeri bir sistem kurabilir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, "Rusya'da geliştirilen para transferi sistemi çok etkili, 300'den fazla kuruluş bunu kullanıyor. Üstelik büyük bölümü bankalar olsa da bu sistemi bankaların dışındaki kuruluşlar da kullanıyor" dedi.

Rus sistemini kullananların sayısının SWIFT'i kullananlardan daha fazla olduğunu kaydeden Aksakov, bu sistemin Türkiye, Çin, İran ve diğer ülkelerdeki sistemlere entegre edilmesi için görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Aksakov, "Bu ülkelerin kendi ulusal sistemleri var ve bunlar bizimkinden farklı. Ulusal para transferi sistemlerinin kullanımında sorun yaşanmaması için bunları teknolojik olarak birbiriyle uyumlu hale getirilmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.