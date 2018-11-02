Lavrov: Türk işadamlarının yatırımlarından memnunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Rezidası'nda yapılan Moskova Çevre Bölgesi Yatırım Potansiyeli tanıtım programına Türkiye Moskova Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cenk Uraz, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Feridun Başar, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) üyeleri TOBB- Tobtim Rusya Genel Müdürü Sabahattin Yavuz, Ezacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Cenk Uğur (RTİB Yönetim Kurulu üyesi) ve diğer yabancı iş dünyası temsilcileri ve büyükelçiler katıldı.

RTİB'in bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Moskova Çevre Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un ağırladığı konuklara söz konusu bölgenin yatırım potansiyeli tanıtımı yapıldı.

Toplantı bağlamında RTİB üyeleri Sabahattin Yavuz, ve Cenk Uğur'un Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Vali Vorobyov ile ayaküstü görüşmeler yaptığı kaydedildi. Görüşmede Lavrov ikili ekonomik ilşkilere kısaca değinerek, "Türk iş dünyası temsilcilerinin Moskova çevre bölgesine yaptığı yatırımlardan memnunuz." dedi.

Vali Vorobyov da Türk işadamlarının Moskova çevre bölgesine yaptığı yatırımlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu arada geçen yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova da, RTİB'in Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini konu alan 'Türkiye: Yeniden Başlangıç' isimli belgesel filmi çok beğendiklerini ve Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcilerinin faaliyetlerini alkışladıklarını belirtmişti.

Söz konusu belgesel film, 28 Eylül 2017'de Rusya devlet kanalı Rossiya 24'te yayınlanmış ve çok sayıda izleyicinin takdirini kazanmıştı.