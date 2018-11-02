Bakan Dönmez'den İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye muafiyet açıklaması: Yazı gelmedi, duyumlarımız var

ABD'nin 8 ülkeye İran yaptırımlarında istisna tanıyabileceği belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptırımlarda Türkiye'ye muafiyet tanınması konusunda, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo TÜPRAŞ, İran petrolü için muafiyet istiyor

Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırımlarında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" karşılığını verdi.

ABD'nin 8 ülkeye İran yaptırımlarında istisna tanıyabileceği belirtiliyor. Bloomberg'in haberine göre, istisna tanınan ülkeler arasında Japonya, Hindistan ve Güney Kore var.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik ve askeri yaptırımlarının ikinci bölümü 5 Kasım'da yürürlüğe girecek.