Vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu.

2017 yılının vergi şampiyonu 53 milyon 583 bin 488 lirayla geçen aylarda hayatını kaybeden Şarık Tara oldu.

Listede ikinci sıradakinin ismi açıklanmazken, Mustafa Rahmi Koç 45 milyon 164 bin lirayla üçüncü sırada.

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. — AA Canlı (@AACanli) 2 Kasım 2018

Kurumlar vergisi rekortmeni ise 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak belirlendi.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Enka Holding Fahri Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Şarık Tara, 1930 yılında Üsküp'te doğdu. Aynı zamanda, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Şarık Tara, 2014 yılında ödediği 37.6 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisi oldu. Şarık Tara, 2015 yılı verilerine göre 2.4 milyar dolar kişisel serveti ile de Türkiye'nin en zengin 6. kişisi olmuştu. Şarık Tara 28 Haziran 2018 tarihinde çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.