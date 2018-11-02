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    MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

    MÜSİAD, Rusya'da temsilcilik açtı

    © AA /
    Ekonomi
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    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Rusya'da temsilcilik açtı. MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Rusya'da temsilcilik açılışının stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

    MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle faaliyetlerine devam eden dernek, Rusya'daki temsilcilik ile 80 ülkede 210 temsil noktasına ulaşmış oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Rusya'da temsilcilik açılışının stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

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    Uyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik noktalar olarak konumlandırdığı Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika'da teşkilatlanmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini, bu doğrultuda Çin'de 4 farklı eyalette temsilcilik açtıklarını, şimdi de Rusya'da temsilcilik açarak MÜSİAD ve Türkiye adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

    Kremlin - Moskova
    © Sputnik / Владимир Сергеев
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    İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin olumlu seyrettiğini, buna rağmen ticaret hacminin aynı seviyede olmadığını belirten Uyar, iki ülke arasında çok büyük bir ticari potansiyel bulunduğunu, bu potansiyelin süratle rakamlara yansıması noktasında çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

    Uyar, 2017 yılında ticaret hacminin yüzde 37.2 artarak 21.6 milyar dolar seviyesine çıktığını, bu yılın ocak-haziran döneminde ise ticaret hacminin 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artış gösterdiğini bildirdi.

    MÜSİAD RUSYA TEMSİLCİSİ DERİBAŞ: EKONOMİK İLİŞKİLER BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ

    İzmir Enternasyonal Fuarı
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
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    MÜSİAD Rusya Temsilcisi olarak göreve başlayan Mefail Deribaş, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

    İlk iş olarak, Rusya'daki resmi kuruluşlar, tüm ticaret odası ve iş adamı dernek başkanlarını ziyaret edeceğini bildiren Deribaş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve artan ticaret hacminin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu ifade etti.

    Deribaş, MÜSİAD Rusya Temsilciliği olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

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    Etiketler:
    ticaret, ekonomi, MÜSİAD, Mefail Deribaş, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Uyar, Türkiye, Rusya
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