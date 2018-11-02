ABD ambargosu başladı: Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmiyor

Habertürk'ten Güntay Şimşek'in aktardığına göre, ABD'nin, İran'ın enerji ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu başladı. Türkiye'de havayolu şirketlerine yakıt sağlayan Vitol Grubu'na ait Petrol Ofisi'nin İran uçaklarına yakıt sağlamadığı ifade edildi.

Ağır yaptırımlar içeren İran ambargosunun Kasım 2018'de başlayacağı bilgisi çerçevesinde Türkiye'de ilk adımı Hollanda merkezli Vitol Grubu'na ait Petrol Ofisi (PO) atmıştı.

İran uçaklarına hizmet veren şirketlere gönderilen yazıda, "1 Kasım itibariyle uluslararası yasaklar ve şirket kurallar çerçevesinde hiçbir İran havayoluna ve İran tescilli hava araçlarına yakıt veremeyeceğimizi bildiriyoruz" denilmişti.

Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.