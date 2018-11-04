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04:34 04 Kasım 2018
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    Altın

    Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Bankalardaki altın hesaplarının değeri eylül ayı itibarıyla 40 milyar liraya dayanarak tarihi zirvesini gördü.

    Altın
    © AA /
    Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü
    Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yıl başından eylül sonuna kadar altının gram fiyatı yüzde 46,1 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 40 milyar liraya dayanarak rekor kırdı.

    Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenler etkili oldu.

    'GEÇEN 9 AYDA GRAM ALTIN YÜZDE 46 DEĞERLENDİ'

    Altın
    © REUTERS / Umit Bektas
    Bankalardaki altın miktarında 10.6 ton azalma
    Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158.8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek eylül ayını 231.9 liradan tamamladı. Böylece geçen 9 aylık süreçte gram altın yüzde 46 değerlendi.

    Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları eylülde 2017 sonuna kıyasla 15 milyar 720 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 38 milyar 830 milyon lirası yurt içi, 993 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

    IKBY- Erbil
    © REUTERS / Azad Lashkari
    Türkiye Mücevher İhracatçılar Birliği: Erbil’de işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın var
    Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

    BANKALARDA 170 TONU AŞKIN ALTIN VAR

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı eylül ayının son işlem gününü 228 bin 750 liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün eylül sonunda 174.1 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

    Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153.6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde dokuz ayda 20.5 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

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    Etiketler:
    Banka, altın, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, BDDK, Türkiye, Çin, ABD
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