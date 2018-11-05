'Döviz borcu olan yaklaşık 120 AVM bankalara geçebilir'

Avi Alkaş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuştu.
Alkaş, "Dövizli kiralar konusu AVM’leri dövmek gibi bir olaya dönüşüyor. Bu gidişle döviz borcu olan 120 dolayında AVM bankalara geçebilir" görüşünü dile getirdi.
Alışveriş merkezlerinin yatırımları sırasında döviz kredi kullandığını hatırlatan Alkaş, şöyle devam etti:
— Bir ara dövizle borçlanmak TL’ye göre daha uygundu. Neredeyse 'dövizle borçlanmayanı dövüyorlar' gibi bir hava hakimdi. — Devletler, şirketler, kurumlar sözleşme imzalarken ideal olanı “win-win” (kazan-kazan) modelidir. Dövizli kiraların TL’ye dönüşüyle ilgili karar sonrası “lose-lose” (kaybet-kaybet) durumu ortaya çıktı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)