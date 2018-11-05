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    Ferit Şahenk

    Ferit Şahenk: Buradayım, hiçbir yere gittiğim, göçtüğüm yok

    © AA /
    Ekonomi
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    Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yatırımlarının yüzde 80'inin Türkiye'de olduğunu söyledi. Şahenk "Buradayım, hiçbir yere gittiğim, göçtüğüm yok" diye konuştu.

    Ferit Şahenk, Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye konuştu. 

    Şahenk "Dünya vatandaşı olarak yaşıyorsunuz, oradan ve buradan nasıl görünüyor ülke?" sorusunu şöyle yanıtladı:

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    © AA / Hüseyin Tolu
    'Mehmet Şimşek'e yakın kaynaklar, Şahenk ve Özyeğin'in teklifini doğruladı, ABD'den de teklif var'
    - Benimle ilgili şu algı çok yanlış “Ferit Şahenk yurtdışında…” Değilim. Yatırımlarımın yüzde 80'i Türkiye'de. Karımla buradayım, baba topraklarımda… “Eşiyle boşandı” diye yazıyorlar, hayır, boşanmadım! Eşim Diana burada. Beni gören “Aaa ne zaman geldi” diyor. Çok yanlış yaklaşımlar bunlar. Anneme gidiyorum, annem bile ne laflar ediyor… Üzülüyorum bunlara. Kendimi en rahat, en mutlu hissettiğim yer, burası benim toprağım dediğim yer tam da burası. Babam burada, 45 dakika ileride yatıyor.

    'MEDYADAN ÇIKMAYACAĞIM'

    Şahenk, "Medya yatırımlarınız ne alemde? Star TV'nin küçüleceği, hatta medyadan çıkmak istediğiniz de söyleniyor" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    — Star TV devam eder muhakkak ama şimdi dünya nereye gidiyor ona bakmak lazım. Star TV'nin kendini dönüştürmesi şart. Bütün medya aslında, radyoda da gazetede de. Medyadan çıkmayacağım. Önemli olan içerik. Sizlersiniz yani… Benim kızım artık televizyon seyretmiyor. İstedikleri zaman istedikleri bilgiye her biçimde ulaşıyorlar. Eskiden biz açardık gazeteyi, kocaman bir sütunda, saat 8'de ajans, saat 9'da Görevimiz Tehlike. Aileler buluşurdu Görevimiz Tehlike'yi birlikte seyredelim diye… Bunlar bitti artık. Türkiye'de medyada da bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, rekabet edenler bunu görüyorlar uyguluyorlar. Medyada yeni dünya dijitalde kuruluyor.

    'YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 80'İ BURADA'

    Doğuş Grubu'nun yatırımlarının yüzde 80'inin Türkiye'de olduğunu hatırlatan Ferit Şahenk "Ben buralıyım ve buradayım, hiçbir yere gittiğim, göçtüğüm yok" dedi.

    Etiketler:
    terk, görev, yatırım, medya, Star TV, Doğuş Holding, Ferit Şahenk, Türkiye
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