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10:29 05 Kasım 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    ABD yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ekonomi
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    ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi, Washington saati ile 00.01 (TSİ 08.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

    ABD - İran
    © AA /
    ABD'nin İran yaptırımlarının 2. adımı yarın başlıyor
    İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefleyen ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasını da yaptırımlara tabi hale getirdi.

    Ayrıca, bankalar arasındaki uluslararası fon transferlerini düzenleyen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sisteminin, ambargo uygulanan tüm İranlı finans kuruluşlara kapatılmaması halinde ABD’nin yaptırımlarına maruz kalacağı açıklandı.

    Avrupa Birliği
    © AFP 2018 / Jorse Guerrero
    Avrupa'dan ABD'nin İran yaptırımlarına ortak tepki
    Bugün itibariyla hayata geçen ikinci yaptırım paketi çerçevesinde ülkenin liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listesine eklendi.

    RUHANİ: BAYPAS EDECEĞİMİZİ İLAN EDİYORUM

    Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptırımların yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra televizyondan seslendi. Ruhani, "Yasadışı, haksız yaptırımlarınızı başımız dik olarak baypas edeceğimizi ilan ediyorum çünkü bu yaptırımlar uluslararası düzenlemelere aykırı" ifadelerini kullandı.

    GEÇİCİ OLARAK MUAF TUTULAN 8 ÜLKE BUGÜN AÇIKLANACAK

    ABD yönetimi, cuma günü İran’dan petrol ithalatını düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye ilgili yaptırımlardan geçici muafiyet tanınacağını duyurmuştu. Ülke isimlerinin ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından resmen bugün açıklanacağı belirtmişti.

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 'TÜRKİYE MUAF TUTULACAK ÜLKELER ARASINDA' DEMİŞTİ

    Fatih Dönmez
    © AA / Celal Güneş
    Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye, İran ambargosundan muaf tutulacak
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cuma günü, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar elimize ulaşmadı" açıklaması yapmıştı.

    İLK YAPTIRIM PAKETİ 7 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

    ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos’ta yürürlüğe koymuştu.

    İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.

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    Etiketler:
    Yaptırım, Fatih Dönmez, Mike Pompeo, Steven Mnuchin, Hasan Ruhani, Barack Obama, Donald Trump, Türkiye, İran, ABD
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