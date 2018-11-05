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10:40 05 Kasım 2018
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    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon

    Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.5 seviyesinde bulunuyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE, ekim ayında yüzde 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 25.24 oldu. Ekim ayında aylık TÜFE'de yüzde 1,9 civarı artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun yüzde 23,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyordu. Bu arada çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 24.05'ten yüzde 23.34'e geriledi.

    Enflasyon
    © Sputnik /
    TOKİ alt gelir grubundaki alacaklarına uyguladığı enflasyon artış oranını yüzde 4'e sabitledi
    Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 6.30 artış göstermişti. Gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yıllık enflasyon yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

    EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

    Aylık en yüksek artış yüzde 12.74 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4.15, ev eşyasında yüzde 3.44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.07 artış gerçekleşti.

    Sadece ulaştırma grubunda yüzde 0.85 oranında düşüş gerçekleşti.

    YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 38 İLE EV EŞYASINDA

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 32,00, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31.50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29.26 ve konut yüzde 25.72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

    YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 45

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
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    Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40.22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23.73 artış gösterdi.

    Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.12, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.17, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 8.62 ve su sektöründe yüzde 0.89 artış olarak gerçekleşti.

    AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE

    Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 20.78 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8.62 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, yüzde 7.33 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 9.11, metal cevherleri yüzde 5.35, ana metaller yüzde 4.11 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ekim ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

     

     

    Etiketler:
    enflasyon, zam, dolar, euro, TL, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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