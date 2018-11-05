Resmi Gazete'nin kağıt baskısına neden son verildi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Resmi Gazete'nin sadece dijital olarak yayımlanmasını TBMM gündemine taşımıştı. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "98 yıllık Resmi Gazete'nin basılı yayına hangi ‘olağanüstü gerekçelerle' son verilmiştir?" diye sormuştu.
"Ülkemizde Resmi Gazete 27 Haziran 2000 tarihinden itibaren internet üzerinden günlük olarak yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca geçmiş yıllara ilişkin Resmi Gazete arşivi 7 Şubat 1921 tarihinden günümüze değin internet ortamında yayına sunulmuştur. Diğer taraftan ülkemizde Resmi Gazete'ye erişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinde ‘Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır. Ayrıca lüzum görüldüğü taktirde, ihtiyaç duyulan ayıda basılı ortamda da yayımlanabilir' hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme ile Remi Gazete'nin internet ortamındaki haline hukuki geçerlilik tanındığı gibi, Resmi Gazete'nin yazılı ortamda yayımlanmasına da imkan tanınmıştır.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete'nin internette yayınlanması ile birlikte kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlandığını da kaydetti. Oktay, "Resmi Gazete'nin arşivlerine dijital ortamda ulaşım konusunda sorumlar yaşanmaması için bilgi ve veri güvenliğine yönelik her türlü tedbir alınmıştır" dedi.
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