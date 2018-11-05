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11:33 05 Kasım 2018
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    Resmi Gazete

    Resmi Gazete'nin kağıt baskısına neden son verildi?

    © AA /
    Ekonomi
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    Yurdagül Şimşek
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete'nin 98 yıllık kağıt baskısına son verilme gerekçesini 'abone ve baskı sayısındaki düşüş' olarak açıkladı. Oktay, Resmi Gazete'nin internette yayınlanmasıyma birlikte kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlandığını belirtti.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Resmi Gazete'nin sadece dijital olarak yayımlanmasını TBMM gündemine taşımıştı. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "98 yıllık Resmi Gazete'nin basılı yayına hangi ‘olağanüstü gerekçelerle' son verilmiştir?" diye sormuştu.

    Resmi Gazete
    © AA /
    98 yıllık Resmi Gazete basılı yayına son verdi, artık sadece dijital olarak yayınlanacak
    CHP'li Tanrıkulu'nun önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gelişmiş hukuk sistemlerinde, vatandaşların Resmi Gazete yayınlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmeleri için Resmi Gazete'nin internet ortamında erişime sunulduğunu bildirdi. İnternet ortamında Resmi Gazete'ye erişimin ücretsiz olmakla birlikte, vatandaşların Resmi Gazete yayınlarını internet sayesinde günü gününe takip etme imkanı bulabildiğini vurgulayan Oktay, önerge yanıtında şu görüşleri dile getirdi:

    "Ülkemizde Resmi Gazete 27 Haziran 2000 tarihinden itibaren internet üzerinden günlük olarak yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca geçmiş yıllara ilişkin Resmi Gazete arşivi 7 Şubat 1921 tarihinden günümüze değin internet ortamında yayına sunulmuştur. Diğer taraftan ülkemizde Resmi Gazete'ye erişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinde ‘Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır. Ayrıca lüzum görüldüğü taktirde, ihtiyaç duyulan ayıda basılı ortamda da yayımlanabilir' hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme ile Remi Gazete'nin internet ortamındaki haline hukuki geçerlilik tanındığı gibi, Resmi Gazete'nin yazılı ortamda yayımlanmasına da imkan tanınmıştır.

    'ABONE VE BASKI SAYILARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ MEYDANE GELDİ'

    kağıt, matbaa, gazete
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Resmi Gazete'nin 2000 yılından itibaren internet ortamında yayınlamaya başlaması ile birlikte abone ve baskı sayılarında ciddi düşüş meydana gelmiştir. 2000 yılında 22.496 olan abone sayısı, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin kapatıldığı 9 Temmuz 2018 tarihinde 446'ya; 32.081 olan baskı sayısı ise 821'e düşmüştür."

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete'nin internette yayınlanması ile birlikte kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlandığını da kaydetti. Oktay, "Resmi Gazete'nin arşivlerine dijital ortamda ulaşım konusunda sorumlar yaşanmaması için bilgi ve veri güvenliğine yönelik her türlü tedbir alınmıştır" dedi.

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    Etiketler:
    kağıt, internet, soru önergesi, Resmi Gazete, Sezgin Tanrıkulu, Fuat Oktay, Türkiye
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