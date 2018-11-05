Memur ve memur emeklisine yüzde 8'lik enflasyon zammı imkânı

Memur, memur emeklisi ve sözleşmesi personele ekim ayı itibariyle 8 puanın üzerinde enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.

Ekim ayında TÜFE artış oranını yüzde 2.67 olarak açıklandı. Ekim sonu itibariyle yıllık TÜFE artış oranı yüzde 25.24'e yükseldi.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde

Temmuz-ekim dönemindeki TÜFE artışı ise yüzde 12'yi aştı.

NTV'nin aktardığına göre, böylece temmuz ayında yüzde 3.5 oranında zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üstünde bir enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.

Enflasyon farkı zammında kesin oran, aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek.

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı.