Apple ürünlerine zam: Fiyatlar 4 kat yükseldi

İNDİRİMİN ARDINDAN ZAM KARARI
Apple'ın yaptığı bu zam sürpriz oldu, çünkü şirket geçen gün iPad Pro ve Mac etkinliğinin hemen ardından Türkiye fiyatlarında ufak bir indirime gitme kararı almıştı. Üstelik App Store'a yapılan zamlar, 50 kuruş eklendi şeklinde de olmadı. Örneğin normalde 29,99 TL'ye satılan Minecraft, yeni zam ile birlikte 49,99 TL'den satılmaya başladı. Düşük fiyatlı ürünlerde durumlar daha da kötü. Normalde 0,59 TL'ye satılan oyun ve uygulamaların hemen hemen tamamı yaklaşık 4 kat zamlanarak 1,99 TL'ye çıktı.
UYGULAMA VE OYUNLARDA GEÇERLİ
App Store'daki eski ve yeni fiyatlar ise şu şekilde:
0,59 TL > 1,99 TL
8,49 TL > 26,99 TL
29,99 TL > 49,99 TL
ABD fiyatları ve Türkiye'deki yeni fiyatlar:
0.99 dolar > 6,99 TL
1,99 dolar > 12,99 TL
2.99 dolar > 19,99 TL
3.99 dolar > 26,99 TL
6.99 dolar > 49,99 TL
8.99 dolar > 59,99 TL
9,99 dolar > 69,99 TL
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