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13:33 05 Kasım 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı

    © AA / Halil Sağırkaya
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili, "Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı" ifadesini kullandı. Albayrak, kasım ve aralık ayında fiyatlamanın normalleşeceğini söyledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak yüzde 25.24 gelerek 15 yılın zirvesine yerleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık olarak yüzde 45.01 gerçekleşti. Böylece üretici fiyatları son aylarda sürdürdüğü yüksek seyre devam etti.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde
    A Haber'de enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı.

    — Dolar 8.00-8.50'den bu noktalara geldi. Anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in Ekim ayı 2017'nin Ekim ayına yakın.

    ​- Kasım ve Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek. Trend gayet olumlu, yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız bir noktadayız.

    '2019 ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ'

    — Türkiye ekonomisinin temelleri, dinamikleri çok sağlam.  Normalleşmenin en önemli adımlaarından biri bankacılık sektöründe somut bir şekilde başladı. Yüzde 30-40-50'lere faiz sarmalının olduğu bir iklimden geldik. Yüzde 30'un altına düşmüş durumda, yüzde 20'lerde.

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
    Bakan Albayrak’tan enflasyon yorumu: Sebebi fırsatçılık ve stokçuluk
    - Bankacılık sekötünde ekim ayı iyi geçti, kasım ayında daha iyi olacak. 2019 enflasyonla mücadele kapsamını da yakında açıklayacağız.

    — Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrol de 85 dolardan 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyir göreceği yönünde. Bu bir gönüllük ilkesi.

    ' ENFLASYONLA MÜCADELE 2500 FİRMAYI GEÇTİ, BAZEN HAFTA SONLARI DOLAŞIYORUM…'

    — Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz, 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak.

    Berat Albayrak
    © AA / Hüdaverdi Yaman
    Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz
    - Migros çok ciddi bir şekilde uyguluyor. Ben teşekkür ediyorum. Bazı market zincirleri o kadar iyi uygulamıyor. Kasım ve aralıkta daha aşağı bir yön göreceğiz. Açıkladığımız dört sektör otomotiv, konut, mobilya, beyaz eşya. Mobilya sektörü ciddi izlerken bakıyoruz sunta sektöründe bu fiyatlandırmalar hoş değil. Fahiş mi değil mi bakacağız.

    — Ekonomi futboldan sonra en çok anlaşılan konulardan biri. Kimse şunu beklemesin. Arabayı kökleyerek durdurmayacağız. Dengelenme yavaş ve zaman alıcı olacak. Dengelenme ile disiplini bir şekilde yapacağız.

    Etiketler:
    Yİ-ÜFE, TÜFE, dolar, enflasyon, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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