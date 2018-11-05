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15:03 05 Kasım 2018
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    ayakkabı mağaza

    Ricardo Colli markası ile tanınan Eser Ayakkabıcılık'a üç aylık süre

    © Fotoğraf : Tumblr
    Ekonomi
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    Ayakkabı sektöründe 1965'ten bu yana faaliyet gösteren, Eser Ayakkabıcılık ve bağlı iki şirket için konkordato talep edildi. Ricardo Colli markası ile üretim ve ihracat yapan şirket, ayakkabı sektörün önde gelen oyuncularından biri konumunda.

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    © Fotoğraf : Twitter
    İki vatandaş konkordato ilan etti
    Hotiç, Yeşil Kundura, Beta gibi sektörün devi markaların yaptıkları konkordato başvuruları sonrası benzer bir başvuru da Eser Ayakkabıcılık adına yapıldı.

    Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul edip 3 aylık geçici mühlet verdi.

    Eser Ayakkabıcılık'ın temeli 1965 yılında, Kars'tan İstanbul'a göç eden Şinasi Şamdanlı tarafından 200 metrekarelik bir dükkanda atıldı.

    Şirket, ayakkabı imalatında büyüdü ve ikinci kuşağın da katkılarıyla bir markalaşma projesine imza attı. İtalya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeye kendi tescilli markası Ricardo Colli olarak ihracat yapan şirket, sektörün önemli oyuncularından biri konumunda.

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    Etiketler:
    Ricardo Colli, Eser Ayakkabıcılık, Beta Ayakkabı, Yeşil Kundura, Hotiç
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