Ricardo Colli markası ile tanınan Eser Ayakkabıcılık'a üç aylık süre

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul edip 3 aylık geçici mühlet verdi.
Eser Ayakkabıcılık'ın temeli 1965 yılında, Kars'tan İstanbul'a göç eden Şinasi Şamdanlı tarafından 200 metrekarelik bir dükkanda atıldı.
Şirket, ayakkabı imalatında büyüdü ve ikinci kuşağın da katkılarıyla bir markalaşma projesine imza attı. İtalya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeye kendi tescilli markası Ricardo Colli olarak ihracat yapan şirket, sektörün önemli oyuncularından biri konumunda.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)