'Gümüş, 2019'da altını geride bırakacak'

Küresel ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonominin zarar göreceği endişesiyle gümüşün olumsuz etkilendiğini belirten Melek, "Şu anda piyasaların gümüşün potansiyelini küçümsediğini düşünüyoruz. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının daha kötüye gitme ihtimaline rağmen 2019'daki ekonomik büyüme gümüş fiyatlarını yukarıya çekecek ve gümüşe olan talebi artıracak" dedi.
2019'da küresel ekonominin yüzde 3.5 büyümesini öngördüklerini de belirten Melek, şu anda 14.75 dolar seviyesinde olan gümüşün 2019 sonu itibarıyla 17 dolara çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.
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