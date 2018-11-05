SWIFT, İran bankalarının erişimini kesti

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT, yaptığı yazılı açıklamada, bazı İran bankalarının küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için elektronik fon transferi sistemine erişimlerinin yasaklandığını duyurdu.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararının ardından merkezi Belçika'da bulunan SWIFT, yazılı açıklama yaptı.

Belçika merkezli küresel para transfer sistemi SWIFT, yaptığı açıklamada, bazı İran bankalarının küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için elektronik fon transferi sistemine erişimlerinin yasaklandığını duyurdu.

'KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN İSTİKRAR VE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN'

Yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik olarak uyguladığı yaptırımlara doğrudan değinilmezken, alınmak zorunda kalınan kararın üzücü olduğu ancak, küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için alınmak zorunda kalındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.