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11:56 06 Kasım 2018
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    Türk lirası banknotları

    Türkiye'de kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde geçen yılın sonuna göre yüzde 26.6 artarak 1.2 trilyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya yaklaştı. İstanbul, kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde 2017 sonuna kıyasla yüzde 26.6 arttı ve 1 trilyon 177 milyar 489 milyon 632 bin lira oldu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Geçen yıl için nüfusu 80.8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 571 lira olarak hesaplandı. Bu rakam geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

    9 aylık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 59 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

    İSTANBUL, KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK TASARRUF EDEN İL

    Türkiye'de yaklaşık 15 bin lira olan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül ayı itibarıyla 34 bin 38 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

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    © AA / Onur Çoban
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    İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 159 lirayla Muğla, 21 bin 332 lirayla Ankara, 19 bin 265 lirayla İzmir, 15 bin 954 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

    Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Bursa, Kırklareli, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Aksaray ve Mersin olmak üzere toplam 23 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

    Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 705 lirayla Hakkari yer aldı. Hakkari'nin ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 709 lirayla Muş ve bin 751 lirayla Şırnak oldu.

    EN DÜŞÜK TASARRUF MEVDUATININ BULUNDUĞU İL BAYBURT

    Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43.4'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 9 ayda toplam 511 milyar 559 milyon 152 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

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    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
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    Geçen yılın sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen 9 aylık süreçte biriken tutar yüzde 27.7 artmış oldu.

    Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 116 milyar 153 milyon 433 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon lirayla İzmir üçüncü, 37 milyar 721.2 milyon lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

    Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 362,2 milyon lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 390.6 milyon lirayla Ardahan, 470.1 milyon lirayla Hakkari, 511.2 milyon lirayla da Kilis son sıralarda yer alan iller oldu.

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    Etiketler:
    ekonomi, mevduat, tasarruf, BDDK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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