Alman devi Manheim, Türkiye'den çekiliyor

Manheim, Borusan ile ortak olduğu Türkiye'nin ilk ikinci el alım-satım internet firması Borusan Manheim'deki payını devretmek için düğmeye bastı.

© AA / Celal Güneş Türkiye ile Almanya'dan enerji iş birliği

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, şirketteki yüzde 50 payını Türk ortağı Borusan'a devretmeye hazırlanan Alman şirket, Türkiye'den de çekilmiş olacak. Hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Başvuruda "Manheim Auctions ve Cox'un Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve sermayenin yüzde 50'sini temsil eden 110.000 adet pay, Borusan Grubu'na ait ve hususi olarak İşlem için kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından satın alınacak olup, işlem neticesinde Borusan Manheim paylarının tamamı Borusan Grubu'na ait olacak ve Borusan Manheim bir ortak girişim olmaktan çıkacaktır" denildi.

2001 yılında Borusan tarafından kurulan Otomax'a 2008 yılında dünyanın en büyük açık artırma şirketlerinden biri olan Manheim Auctions ortak olmuştu. Borusan Manheim her hafta İstanbul ve Ankara'daki tesislerinde, düzenli fiziki açık artırmalar gerçekleştiriyor.

Müşteriler Simulcast ile gerçekleştirilen fiziki açık artırmalara Türkiye'nin her yerinden internet aracılığıyla katılma ve bu açık artırmalara fiziki olarak katılan alıcı müşterilerle eş zamanlı teklif verebilme imkanı buluyor. Fiziki açık artırmanın yanı sıra online ve mobil açık artırmalar da düzenleniyor.