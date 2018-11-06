ATOR: Rus turistler için Türkiye’ye tur satışında dolardan euroya geçildi

Kaynak Inturist gibi başka şirketlerin de bu sisteme geçeceğini belirterek, işlemlerde euro kullanımının 2019 yaz sezonuna kadar devam edebileceğini ifade etti.
‘FİYATLARDA YÜZDE 15 ARTIŞ YAPILACAK'
Kaynak "Döviz değişimine gidilmesinin nedeni Türkiye'deki otellerdeki fiyat farklılığı. Otellerin çoğu şimdi euro üzerinden fiyat belirliyor, Avrupa pazarına yöneliyor" dedi.
Türkiye'de gelecek sezonda fiyat artışlarının bu değişiklikten bağımsız olarak gerçekleşeceğini vurgulayan Kaynak ayrıca "Otelciler fiyatları yaklaşık yüzde 15 oranında arttırmak istiyor. Bu yüzden geçen yılki fiyatlardan ancak erken rezervasyonla yararlanılabilecek" ifadesini kullandı.
Türkiye'ye bu yılın ilk 9 ayında 5 milyondan fazla Rus turist gitti, bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.2 daha fazla. Yıl sonuna kadar 6 milyon Rus turist bekleniyor.
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