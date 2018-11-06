ATOR: Rus turistler için Türkiye’ye tur satışında dolardan euroya geçildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) bir kaynak bazı büyük Rus tur şirketlerinin Türkiye tatilleri satışlarındaki işlemlerde dolar yerine euro kullanımına geçtiğini söyledi.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED Rus turizmcilerden, Türkiye’nin charter seferlerine destek ve tur fiyatlarında artış beklentisi

Rus basınına konuşan ATOR'dan bir kaynak "Türkiye'ye tur satışları artık dolarla değil euro ile yapılacak. Bugün itibariyle Anex Tour, Coral Travel ve Sunmar şirketleri bu sisteme geçti. Ödemeleri euro kuruna göre ruble ile alacaklar" dedi.

Kaynak Inturist gibi başka şirketlerin de bu sisteme geçeceğini belirterek, işlemlerde euro kullanımının 2019 yaz sezonuna kadar devam edebileceğini ifade etti.

‘FİYATLARDA YÜZDE 15 ARTIŞ YAPILACAK'

Kaynak "Döviz değişimine gidilmesinin nedeni Türkiye'deki otellerdeki fiyat farklılığı. Otellerin çoğu şimdi euro üzerinden fiyat belirliyor, Avrupa pazarına yöneliyor" dedi.

Türkiye'de gelecek sezonda fiyat artışlarının bu değişiklikten bağımsız olarak gerçekleşeceğini vurgulayan Kaynak ayrıca "Otelciler fiyatları yaklaşık yüzde 15 oranında arttırmak istiyor. Bu yüzden geçen yılki fiyatlardan ancak erken rezervasyonla yararlanılabilecek" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye bu yılın ilk 9 ayında 5 milyondan fazla Rus turist gitti, bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.2 daha fazla. Yıl sonuna kadar 6 milyon Rus turist bekleniyor.