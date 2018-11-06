Büyükelçi Diriöz: Türk-Rus ticaret hacmi, 2018 sonunda 30 milyar dolara ulaşacak

Moskova'daki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla bir kabul düzenleyen Diriöz, "İlişkilerimizin en iyi olduğu yıllarda ticaret hacmimiz 30 milyar dolar civarında gerçekleşmiş ve sonrasında düşüş yaşanmıştı. Bu yıl, ticaret hacminin yeniden bu seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Ancak liderlerimiz, 100 milyar hedefi koydu ve bunun için çalışacağız" dedi.

Diriöz, 100 milyar dolar hedefinde enerji alanının büyük bir role sahip olduğunu kaydederek, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerin önemli olduğunu vurguladı.

'2019'DA 6 MİLYON RUS TURİST AĞIRLAYABİLİRİZ'

Turizm alanında gelişen ilişkilere de dikkat çeken Diriöz, Türkiye'nin 2019'da 6 milyon Rus turist ağırlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Türk-Rus ticaret hacmi, 2016 yılında 18.2 milyar dolar, 2017 yılında da 23.3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.