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09:28 07 Kasım 2018
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    Yenal Gökyıldırım

    Media Markt Türkiye CEO'su Gökyıldırım'dan konkordato uyarısı: İşsizlik ve iflas dalgası başlayabilir

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, konkordato ilan eden şirket sayısının artması durumunda ülkede bir işsizlik ve iflas dalgasının başlayabileceğini söyledi.

    Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bünyesinde kozmetik, mobilya, teknoloji perakendesi alanlarında faaliyet gösteren şirketleri barındıran Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) üyeleri, ürün portföyü nedeniyle ithalat vergilerinden ve kurdaki dalgalanmalardan en çok etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Bugünkü ekonomik tablo karşısında sektörde ekim kasım ve aralık ayını kapsayan 4'üncü çeyrekte bir daralma öngördüklerini dile getiren Media Markt Türkiye CEO'su ve KMD Başkanı Yenal Gökyıldırım, yüksek enflasyondan dolayı girdi maliyetleri artışı ile herkesin gözüyle gördüğü ciddi bir fiyat artışı dalgasının yaşandığını kaydetti.

    Bilin Group
    © Fotoğraf : Bilin Group
    Bilin Group konkordato ilan etti
    "Bu fiyat artışlarını da yansıtmama şansı yok. Ya ürün satılmayacak ya da doğru bedeliyle satılacak" diye konuşan Gökyıldırım, şunları söyledi:

    "Geçen birkaç ayda perakendeciler bu süreci iyi bir şekilde yürüttü. Şoku bir kerede değil adım adım yansıttılar ama girdi maliyetleri fiyatları belli bir yere getirdi. Gelirler de aynı oranda artmayacağına göre bir tüketim daralması olacak. Biz özellikle 4. çeyrekte bir küçülme bekliyoruz. Pazar eksi 5'lere doğru gitmeye başladı. Daha da gerilere gidebilir" yorumunu yaptı.

    'DÜŞÜK KUR FRENLER'

    Dövizin bu seviyelerde kalması durumunda zam furyasının soğumaya geçeceğini kaydeden Gökyıldırım, geçen 8 aylık dönemde döviz kurlarındaki artışın büyük kısmının piyasaya yansıdığını dile getirdi. Dövizin artmaması durumunda yeni yılda işlerin normale döneceğini ileten Gökyıldırım, "Burada iki ana kriter, dövizin kontrol altına alınması ve enflasyonun da kontrol altına alındığının sinyallerinin verilmesi. Şu an yatırımlarını erteleyen şirketler var. Pek çok şirket temkinli hareket edecektir. Nasıl herkes ev bütçesine bakıyorsa, şirketler de kendi bütçelerine bakıyor. 2019 bütçelemelerinde zorluk yaşıyoruz" diye konuştu.

    'İŞSİZLİK VE İFLASLAR BAŞLAYABİLİR'

    Yenal Gökyıldırım, ekonomide ortaya çıkan tablo karşısında farklı sektörlerde binlerce şirketin konkordato ilan etmeye başladığını hatırlatarak, neredeyse yarım milyon nüfusun işsizlik ve ekonomik darboğaz tehdidi altında olduğunu söyledi. Bir işletmenin ortalama 5 sektörü beslediğini ve bu durumda toplam ekosistemin kötüye gittiğini aktaran Gökyıldırım, "Eğer konkordatoya giden şirket sayısı artarsa, bunu ciddi bir iflas ve işsizlik dalgasının izleyeceğini öngörüyoruz" dedi. Kredi kartına getirilen sınırlamalar nedeniyle insanların senet ve veresiye seçeneklerine yöneldiğini dile getiren Gökyıldırım, "Bu durumda fırsatçı ticaret öne çıkıyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    iflas, işsizlik, TL, dolar, konkordato, Kategori Mağazacılığı Derneği, Media Markt, Yenal Gökyıldırım, Türkiye
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