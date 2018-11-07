CHP'li Demirtaş'tan yasa teklifi: Emeklinin zammı Cumhurbaşkanı'na endekslensin

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, emeklilerin maaş zammının enflasyon yerine Cumhurbaşkanı maaş zammına endekslenmesi için Meclis'e yasa teklifi verdi. Teklifin yasalaşması halinde 12 milyonu aşkın emekliye ocak ayında yüzde 26.2 oranında zam yapılacak ve her yıl Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam tüm emeklilere aynı oranda yansıtılacak.

CHP'li Demirtaş, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyap Erdoğan'ın maaş zammına endekslenmesini öngören yasa teklifini Meclis'e sundu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre , Demirtaş'ın Meclis'e sunduğu 4 maddelik yasa teklifi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını ve yasaya geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Mevcut düzenlemede memur emeklilerinin maaş zammı, memur toplu sözleşmelerine; işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş zammı ise geçmiş 6 aylık tüketici enflasyonuna göre belirleniyor.

Demirtaş'ın yasa teklifinde ise ayrım yapılmaksızın bütün emeklilerin aylıklarına, her yıl en az Cumhurbaşkanı ödeneğindeki artış kadar zam yapılması öngörüldü. Teklife eklenen geçici maddeyle de 1 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 26.2'lik zammın emeklilere de verilmesi düzenlendi.

Halen yürürlükteki yasaya göre, 1 Ocak 2019'da memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca Haziran-Aralık 2018 döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyondan temmuzda verilen yüzde 3.5'lik zam düşülerek bulunacak ‘enflasyon farkı' da bu zamma eklenecek. İşçi, çiftçi ve esnaf emeklileri ise bu yılın Haziran-Aralık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranı kadar maaş zammı alacak. Teklifin yasalaşması halinde ise bu hesaplar bir yana bırakılıp doğrudan yüzde 26.2'lik zam tüm emekli maaşlarına yansıtılacak.

EMEKLİLERİN YÜZDE 80'İ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA AYLIK ALIYOR



Teklifinin gerekçesinde, emeklilerin yüzde 80'inin asgari ücretin altında aylık aldığı, mutfak enflasyonunun yüzde 50'lere ulaştığı belirtilirken, mevcut maaş zammı sisteminin adaleti bozduğu, Anayasa'daki eşitlik ve sosyal devlet ilkesi gereği nimet ve külfetin cumhurbaşkanları dahil toplumun tüm kesimleri tarafından ortak paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Meclis'e sunulan teklifin gerekçesinde sosyal güvenlik reformu adı altında emeklilikle ilgili yasal hakların geriye götürüldüğü, aylık bağlama oranının yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşürülerek emeklilerin geçimlerini sağlayamayacakları maaşlara mahkum edildiği belirtildi.

Teklifte, emeklilerin maruz kaldığı mutfak enflasyonunun yüzde 50'lere dayandığına dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan yüzde 26.2'lik zammın bir nebze de olsa emeklileri rahatlatabileceği ifade edildi. Yasa teklifinde yapılan zamla Cumhurbaşkanı brüt maaşının 59 bin liradan, 74.500 liraya yükseldiği belirtildi.