Konutta stok eritme paketi geliyor: Emlak Konut kendi değerlediği iskontolu bir bedelden karşılıklı rıza ile satın alacak

Konut sektöründeki stokların eritilmesine dair çalışma kapsamında Emlak Konut kendi değerlediği fiyatla stoktaki konutları satın alacak. Bedelin yüzde 70'iyle firmaların banka borcu ödenecek, yüzde 30'u ise firmalara verilip kendi işlerinde kullanması sağlanacak. Firmaların, 7 Kasım'a kadar stoklarını Emlak Konut ve GYODER'e bildirmesi istendi.

© AP Photo / Mark Lennihan Hazine Bakanlığı'ndan konut stoklarını eritmek için yeni çalışma

Bloomberg HT'deki Sefer Yüksel ve Ceren Dilekçi imzalı habere göre,, konut sektöründeki stokların eritilmesine yönelik çalışmanın çerçevesi netleşmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarını yürüttüğü ve ilk olarak Bloomberg HT'nin ağustos ayında gündeme getirdiği çalışma kapsamında Emlak Konut kendi değerlediği fiyat ile stoktaki konutları satın alacak. Bedelin yüzde 70'i ile firmaların banka borcu ödenecek, yüzde 30'luk kısım ise firmalara verilerek kendi işlerinde kullanılması sağlanacak.

Sektörün çatı kuruluşları Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) üyelerine gönderdiği bilgilendirme mektubunda, 7 Kasım saat 12.00'ye kadar firmaların ellerindeki stokları Emlak Konut ve GYODER'e bildirmeleri istendi.

Üyelere geçilen bilgilendirmede; gelir gider dengesi bozulmuş, bankalar ile sıkıntıya girmiş, takipte olan veya konkordato ilan etmiş firmalara, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankalar Birliği Genel Müdürlüğü planlamasında görevlendirilen Emlak Konut GYO tarafından destek planlandığının altı çizildi.

© AP Photo / Mark Lennihan Konut satışları eylülde yüzde 9.2 düştü

Sektör temsilcilerine geçilen bilgilendirme notunda, planlanan destek paketinin çerçevesi ise şöyle çizildi:

— Programa öncelikle gelir dengesi bozulmuş, bankalar ile sıkıntıya girmiş, bankalar nezdinde takipte olan ve ya konkordato ilan etmiş firmalar ile bana kredi borçlarını azaltmak ya da kapatmak isteyen firmalar katılabilir.

ORTA SEGMENTTEKİ KONUTLAR ÖNCELİKLİ

— Öncelikle elinde iskanı alınış orta segmentte konut stoku bulunan firmalar katılabilir. Konutun yanında ofis ve iş yeri firmalar, dilerse bu malları ikinci bir liste ile sunabilirler.

İSKONTOLU BİR BEDELDEN KARŞILIKLI RIZA İLE SATIN ALINACAK

— Emlak Konut verilen bu listelerdeki gayrimenkulleri kendi ekspertizlerine değerletip iskontolu bir bedelden karşılıklı rıza ile satın alacak. Satın alınan bedelin yüzde 70'lik kısmı o firmaların banka borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Yüzde 30'luk kısım ise firmalara verilerek kendi işlerinde kullanılması sağlanacak.

— Kamu bankaları dışındaki bankalara olan borçların kapatılmasındaki görüşmelerde bu programa katılan firmalara destek olunacak.

© AP Photo / Murad Sezer Konut satışları yüzde 12.5 azaldı

GYODER'in üyelerine geçtiği bilgilendirme metninde bu bilgiler yer alırken, Bloomberg HT canlı yayına telefon ile bağlanan İNDER Başkanı Nazmi Durbakyım ise yazılı bilgilendirmede gayrimenkulleri satın alacağı belirtilen Emlak Konut GYO kısmına farklı bir yaklaşımda bulundu.

Durbakayım, söz konusu paketin tamamen Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın kontrolünde olduğunu, Emlak Konut'un adının geçmesine rağmen bütün görevlendirmenin Bakanlık tarafından yapılacağının altını çizdi.

'STOK ERİTME KAMPANYASINDA LÜKS KONUTLAR YER ALMIYOR'

Durbakayım "Sektöre sağlanacak kaynak önümüzdeki günlerde belli olacak" derken, "Stok eritme kampanyasında lüks konutlar yer almıyor" bilgisini de verdi.