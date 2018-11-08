Kayıt
16:42 08 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Berat Albayrak

    Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

    © AA / Ali Atmaca
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 210

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, döviz kurunun yüksek olduğu dönemlerin geride kaldığını söyleyerek, "Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz" dedi. Albayrak, "Yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe, detayını vermeyeyim" açıklamasında bulundu.

    Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Albayrak, ekonomide mücadele alanının başına enflasyonu koyduklarını belirterek, "Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük" diye konuştu.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde
    "Kimsenin piyasadaki bu güçlü ve pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz" diyen Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisinin milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı 2 aylık bu süreç, ülkemize çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık, devam ediyoruz."

    Cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Ağustos, eylül, ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor" dedi.

    'MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINA ENFLASYONU KOYDUK'

    Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Berat Albayrak
    © AA / Halil Sağırkaya
    Albayrak: Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz
    - Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük.

    — İki temel alana odaklandık. Mücadele alanımızın başına enflasyonu koyduk. Kur fiyatlaması enflasyonla mücadelemizi daha önemli hale getirdi.

    — Eylül ayında fiyatlardaki anomalite eylül ayı enflasyon raporunu incelediğimizde birçok sektör dolar kurunu 8 liradan hesaplayarak fiyatlama oluşturmuş. O dönem geçti, bu süreç ortadan kalktı. Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz. Yüzde 10 kampanyası ekim ayında başlamasına rağmen geçtiğimiz yıla yakın bir rakam çıktı.

    'KİMSENİN PİYASADAKİ POZİTİF HAVAYI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

    — Türkiye bugün ağustos ya da eylül ayından çok daha iyi durumda. Reel sektöre de iş düşüyor. Birkaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Sorumlu davranışların atılmasını bekliyoruz. ÖTV ve KDV adımları attık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı sürdürüyoruz. Seçime gidiyoruz, bütçe disiplini, mali disiplin… Polülizm yok.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan'dan 3 yıllık 'tasarruf ve yatırım' genelgesi: Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak
    - Enflasyonda kasım ve aralık aylarında çok daha olumlu sonuçlar göreceğiz. Ağustos, eylül, ekim rakamlarına kabaca baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığını görüyoruz. Cari açıkta düşüş trendi böyle devam ederse yıl sonunda sürpriz rakamlar görebiliriz. Türkiye yaşadığı her saldırıdan güçlenerek çıktı. Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz.

    — Her dedikleri ellerinde kalıyor, her dedikleri patlıyor. Spekülatif atakların likidite sorununa yol açmaması için ciddi tedbirler aldık. Piyasaları rahatlatmak için nakit akışında sorun olmaması için ciddi önlemleri hayata geçirdik. Ekim ayı ile birlikte dengelenme süreci başladı.

    'MEVDUAT VE KREDİ FAZİLERİ DÜŞÜYOR, MAKAS ÇOK AÇIK AMA DARALACAK'

    — Özellikle finansal maliyetler noktasında ticari kredilerde 40-50'ler geride kaldı. Bugün itibariyle bu rakam yüzde 30'ların altına geldi. Bu yeterli mi? Daha yeni başladık.

    — Mevduat ve kredi faizleri düşüyor. Makas çok açık ama daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Yeni dönemde çok daha farklı strateji izleyeceğiz. Sürprizler de olacak.

    İlgili konular:

    Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini açıkladı
    Albayrak: Türkiye, 2018'de en çok reform yapan 10 ülkeden biri
    Albayrak: Arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız
    Albayrak: Fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı
    Etiketler:
    Kur, cari açık, ÖTV, enflasyon, döviz, faiz, bütçe, KDV, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu
    Samsung'dan katlanabilir ekranlı telefon: Açıldığında ekranı tablet boyutuna ulaşıyor
    Karikatür
    Zaharova: Washington, Moskova’ya 62 kez yaptırım uyguladı
    infografik
    ABD Kongresi'nde çoğunluk kime geçti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet