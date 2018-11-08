Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Albayrak, ekonomide mücadele alanının başına enflasyonu koyduklarını belirterek, "Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük" diye konuştu.
Cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Ağustos, eylül, ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor" dedi.
'MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINA ENFLASYONU KOYDUK'
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— İki temel alana odaklandık. Mücadele alanımızın başına enflasyonu koyduk. Kur fiyatlaması enflasyonla mücadelemizi daha önemli hale getirdi.
— Eylül ayında fiyatlardaki anomalite eylül ayı enflasyon raporunu incelediğimizde birçok sektör dolar kurunu 8 liradan hesaplayarak fiyatlama oluşturmuş. O dönem geçti, bu süreç ortadan kalktı. Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz. Yüzde 10 kampanyası ekim ayında başlamasına rağmen geçtiğimiz yıla yakın bir rakam çıktı.
'KİMSENİN PİYASADAKİ POZİTİF HAVAYI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'
— Türkiye bugün ağustos ya da eylül ayından çok daha iyi durumda. Reel sektöre de iş düşüyor. Birkaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Sorumlu davranışların atılmasını bekliyoruz. ÖTV ve KDV adımları attık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı sürdürüyoruz. Seçime gidiyoruz, bütçe disiplini, mali disiplin… Polülizm yok.
— Her dedikleri ellerinde kalıyor, her dedikleri patlıyor. Spekülatif atakların likidite sorununa yol açmaması için ciddi tedbirler aldık. Piyasaları rahatlatmak için nakit akışında sorun olmaması için ciddi önlemleri hayata geçirdik. Ekim ayı ile birlikte dengelenme süreci başladı.
'MEVDUAT VE KREDİ FAZİLERİ DÜŞÜYOR, MAKAS ÇOK AÇIK AMA DARALACAK'
— Özellikle finansal maliyetler noktasında ticari kredilerde 40-50'ler geride kaldı. Bugün itibariyle bu rakam yüzde 30'ların altına geldi. Bu yeterli mi? Daha yeni başladık.
— Mevduat ve kredi faizleri düşüyor. Makas çok açık ama daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Yeni dönemde çok daha farklı strateji izleyeceğiz. Sürprizler de olacak.
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