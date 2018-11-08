Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, döviz kurunun yüksek olduğu dönemlerin geride kaldığını söyleyerek, "Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz" dedi. Albayrak, "Yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe, detayını vermeyeyim" açıklamasında bulundu.

Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Albayrak, ekonomide mücadele alanının başına enflasyonu koyduklarını belirterek, "Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük" diye konuştu.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde

"Kimsenin piyasadaki bu güçlü ve pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz" diyen Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisinin milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı 2 aylık bu süreç, ülkemize çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık, devam ediyoruz."

Cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Ağustos, eylül, ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor" dedi.

'MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINA ENFLASYONU KOYDUK'

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

© AA / Halil Sağırkaya Albayrak: Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz

- Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük.

— İki temel alana odaklandık. Mücadele alanımızın başına enflasyonu koyduk. Kur fiyatlaması enflasyonla mücadelemizi daha önemli hale getirdi.

— Eylül ayında fiyatlardaki anomalite eylül ayı enflasyon raporunu incelediğimizde birçok sektör dolar kurunu 8 liradan hesaplayarak fiyatlama oluşturmuş. O dönem geçti, bu süreç ortadan kalktı. Fiyatlama davranışları normale inmeli ki enflasyonda tersine trendi hissetmeliyiz. Yüzde 10 kampanyası ekim ayında başlamasına rağmen geçtiğimiz yıla yakın bir rakam çıktı.

'KİMSENİN PİYASADAKİ POZİTİF HAVAYI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'



— Türkiye bugün ağustos ya da eylül ayından çok daha iyi durumda. Reel sektöre de iş düşüyor. Birkaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Sorumlu davranışların atılmasını bekliyoruz. ÖTV ve KDV adımları attık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı sürdürüyoruz. Seçime gidiyoruz, bütçe disiplini, mali disiplin… Polülizm yok.

- Enflasyonda kasım ve aralık aylarında çok daha olumlu sonuçlar göreceğiz. Ağustos, eylül, ekim rakamlarına kabaca baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığını görüyoruz. Cari açıkta düşüş trendi böyle devam ederse yıl sonunda sürpriz rakamlar görebiliriz. Türkiye yaşadığı her saldırıdan güçlenerek çıktı. Kimsenin piyasadaki pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz.

— Her dedikleri ellerinde kalıyor, her dedikleri patlıyor. Spekülatif atakların likidite sorununa yol açmaması için ciddi tedbirler aldık. Piyasaları rahatlatmak için nakit akışında sorun olmaması için ciddi önlemleri hayata geçirdik. Ekim ayı ile birlikte dengelenme süreci başladı.

'MEVDUAT VE KREDİ FAZİLERİ DÜŞÜYOR, MAKAS ÇOK AÇIK AMA DARALACAK'

— Özellikle finansal maliyetler noktasında ticari kredilerde 40-50'ler geride kaldı. Bugün itibariyle bu rakam yüzde 30'ların altına geldi. Bu yeterli mi? Daha yeni başladık.

— Mevduat ve kredi faizleri düşüyor. Makas çok açık ama daralacak. Marj makası yüzde 10'lara dayandı. Yeni dönemde çok daha farklı strateji izleyeceğiz. Sürprizler de olacak.