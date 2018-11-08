Credit Suisse: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5.10'a gerileyebilir

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'e göre yıl sonuna kadar dolar/TL 5.10 seviyesine gerileyebilir.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Enflasyon verileri öncesi dolar, 5.45'in altında

Credit Suisse'e göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin yıl sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor.

Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece Aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi spreadlerinin normalleşmesini işaret etti.

Mevorach, "Dolar/TL 'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü" dedi.

Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm —ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 — 5.15 seviyesine gelebilir.