Kayıt
16:41 08 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu

    Taksiciler Odası Başkanı Aksu, Uber'in rakibi Careem'in davetlisi olarak Dubai'ye gitti: 'Para alan, sözleşme yapan şerefsizdir'

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Uber'in faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in rakibi Careem'in davetlisi olarak Dubai'ye gitti. Toplantıda Careem'in taksicilere vereceği hizmetin konuşulup mutabık kalındığı öne sürüldü. Ziyareti doğrulayan Aksu, iddialara sert yanıt verdi: "Firmadan para alan, sözleşme yapan şerefsizdir."

    Taksiciler ile internet üzerinden yolcu taşıma uygulaması Uber arasında yaşanan kavga geçtiğimiz mart ayında mahkemeye taşınmış, taksicilerden gelen tepkiler üzerine devreye bakanlığın da girmesiyle taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Uber ve benzeri uygulamalar için ağır yaptırımlar getirilmişti.

    UBER
    © Fotoğraf : DHA
    Sürücülerin eylemi: Sn. Başkan halk UBER istiyor
    Yeni düzenlemeyle, taşıtlarını akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama üzerinden taksicilik faaliyetleri için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası, 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse yetki belgelerinin iptal edilmesi, aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları halinde ise meslekten men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

    Gelinen noktada Uber araçlarına ceza işlemi devam ederken davanın yeni duruşması da dün gerçekleştirildi. Mahkeme Uber'e tedbir kararı vermeyerek davayı ileri bir tarihe erteledi.

    Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, tüm bu gelişmelerden sonra ve davadan da bir hafta önce taksicilerin tepkisini çekecek bir ziyaret gerçekleşti.

    TAKSİCİLERE CAREEM ZİYARETİ MESAJI: ODA BAŞKANI MESLEĞİ SATMAK İÇİN DUBAİ'DE

    İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Başkan Vekili, Oda Müdürü ve Denetleme Kurulu Başkanı'nın da yer aldığı 4 kişilik bir heyetle Uber'in en büyük rakibi Careem'in davetlisi olarak 2-5 Kasım tarihleri arasında Dubai'ye gitti.

    İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk
    © Fotoğraf : DHA
    İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı Öztürk: Uber'e binen vatan hainidir
    Bilet ve konaklama gibi tüm masrafların Dubai merkezli şirket tarafından üstlenildiği toplantıda Careem'in taksicilere vereceği hizmetin konuşulup mutabık kalındığı öne sürüldü.

    Dubai seyahatine ilişkin İstanbul Taksiciler Birliği tüm üyelerine mesaj gönderdi. 'Böyle ihanet görülmedi' ifadeleri ile başlanan mesajda "Uber'i bitireceğim diyen Oda Başkanı ve yönetimi mesleği global hırsızlara satmak için Dubai'de" denildi. Mesajı alan yüzlerce taksici ise yapılan görüşmeye tepki gösterdi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk ise İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun ilk olarak toplantıyı inkar ettiğini gelen tepkiler üzerine daha sonra böyle bir toplantının yapıldığını doğruladığını belirtti.

    'ON BİNLERCE TAKSİCİNİN MÜŞTERİ DATASI TEHLİKEDE'

    Careem denen uygulamanın taksicilere hizmet vermesi için görüşme yapıldığını söyleyen Öztürk, Eyüp Aksu'nun Dubai merkezli şirkete odanın parası olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu iddia ederek, "Türkiye'deki bir esnaf odasının içişlerini Dubai'de bir şirkete anlatıyor olması çok acı bir durum" dedi.

    Uber, taksi
    © REUTERS / Osman Orsal
    Careem'e siber saldırı: Türkiye'den kullanıcıların da verileri çalındı
    Bu sistemlerin taksicilerin güvencesi olan taksi duraklarını bitireceğine vurgu yapan Öztürk, Türkiye'de korsan taşımacılık yaptığı için binden fazla aracına ceza kesilen Careem'le yapılacak bir iş birliğinde on binlerce taksicinin müşteri datalarının hepsinin uluslararası bir şirketin eline geçeceğini ve olası bir yol ayrımında taksicilik mesleğinin de geleceğinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

    Uber'e yönelik davayı açan isim olarak da bilinen eski İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur da ziyarete tepki gösterdi. Uber'den kurtulmak için mücadele edilirken en büyük rakibi olan Careem ile böyle bir görüşmenin yapılmasının akıl alır gibi olmadığını ifade eden Uğur, taksicilerin alın teriyle kimsenin oynamaya hakkı olmadığını belirtti.

    AKSU: YAZILANLARI İSPATLAMAYAN NAMERTTİR

    Uber
    © AP Photo / Eric Risberg
    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Saldırıları Uber kendisi yapıyor
    Konunun gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Üsküdar'da düzenlenen taksici buluşmasında görüşmeyi doğruladı. 4 kişilik bir heyetle tüm masrafların Careem tarafından karşılanması şartıyla Dubai'ye gittiklerini söyleyen Aksu, burada söz konusu uygulamanın aplikasyonunu incelediklerini, taksilerin çalışma seklini ve operasyon merkezini yerinde gördüklerini belirtti.

    Taksici esnafının kendilerine bir teşekkür borcu olduğunu çünkü Uber gibi korsan taşımacılık yapan Careem'in bu sektörden çekilmesini sağladıklarını söyleyen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Aksi takdirde bu firma ile de davalık olacaktık. Bu firma artık sadece taksilere hizmet veriyor. Taksici arkadaşlarımıza yollanan mesaja gelince yazılanları ispatlamayan namerttir. Firmadan para alan, sözleşme yapan, taksici esnafını satan da namussuz, şerefsizdir" dedi.

    'İSTEYEN TAKSİCİ CAREEM'E KAYIT YAPTIRABİLİR'

    Careem'in korsan araç sahipleriyle çalışmasını sağlayan yazılımı kapattırdıklarını ve sadece artık taksilere hizmet verdiğini de kaydeden Aksu, isteyen taksicinin ise bu uygulamaya gidip kaybolabileceğini ve kendileriyle çalışabileceğini söyledi.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu
    © AA / Serhat Çağdaş
    'Sağı solu yakmak istemiyoruz' diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Şiddete karşıyız
    Careem'le sözleşme yapmadıklarını da vurgulayan Aksu, isteyen taksici esnafının bu sisteme dahil olabileceğini söylediklerini belirtti.

    İstanbul'da korsan taşımacılık yapmayan 5 yazılım firması bulunduğunu, bunlardan ilkinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İTaksi uygulaması iken diğerlerinin ise BiTaksi, 7/24 Taksi, aTaksi, AtakTaksi ve son olarak artık Careem'in de bu listeye girdiğini söyleyen Aksu, "Bunların biriyle çalışmak zorundayız. Artık teknoloji ilerledi. Kesinlikle yolcu sokakta taksi beklemiyor, akıllı telefonlardan taksi çağırıyor. Bizim için de artık zaruri ihtiyaç haline dönüştü. O yüzden birine geçerek aracınıza bu sistemi takmak zorundasınız'' diye konuştu.

    'HER YOLCUDAN 1 LİRA 75 KURUŞ ALIYOR'

    Uber, taksi
    © REUTERS / Osman Orsal
    UBER vergi vermeye başladı
    Careem'in çalışma sisteminden de bahseden Aksu, yolculuk ne kadar tutarsa tutsun 1 lira 75 kuruş taksiciden komisyon alındığını, bu rakamıN ise 20-30 TL'de indirilmesi yönünde firma yöneticileriyle konuştuklarını aktardı.

    Uber'le aynı çalışma modeline sahip Careem, yaşanan tartışmalar ve kesilen cezalar sonrasında geçtiğimiz temmuz ayında 9+1 VIP taşımacılık hizmetini yasal zemin oluşuncaya kadar askıya aldığını açıklamıştı.

    100'den fazla şehirde faaliyet gösteren Careem, toplamda bir milyondan fazla sürücüye sahip. Şirketin yatırımcıları arasında Japon e-ticaret devi Rakuten ile Alman otomobil üreticisi Daimler de yer alıyor.

    İlgili konular:

    İBB Başkanı Uysal: Uber işi yapanların belgesi iptal edilecek
    Uber yasağı sıkıntı yarattı: Turizmciler 'taşıma yönetmeliği' istiyor
    UBER, İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmak istiyor
    İBB, UBER önlemlerinde geri adım attı
    Etiketler:
    taksi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Careem, Uber, Eyüp Aksu, Dubai, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu
    Samsung'dan katlanabilir ekranlı telefon: Açıldığında ekranı tablet boyutuna ulaşıyor
    Karikatür
    Zaharova: Washington, Moskova’ya 62 kez yaptırım uyguladı
    infografik
    ABD Kongresi'nde çoğunluk kime geçti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet