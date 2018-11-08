Taksiciler Odası Başkanı Aksu, Uber'in rakibi Careem'in davetlisi olarak Dubai'ye gitti: 'Para alan, sözleşme yapan şerefsizdir'

Taksiciler ile internet üzerinden yolcu taşıma uygulaması Uber arasında yaşanan kavga geçtiğimiz mart ayında mahkemeye taşınmış, taksicilerden gelen tepkiler üzerine devreye bakanlığın da girmesiyle taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Uber ve benzeri uygulamalar için ağır yaptırımlar getirilmişti.

Yeni düzenlemeyle, taşıtlarını akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama üzerinden taksicilik faaliyetleri için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası, 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse yetki belgelerinin iptal edilmesi, aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları halinde ise meslekten men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Gelinen noktada Uber araçlarına ceza işlemi devam ederken davanın yeni duruşması da dün gerçekleştirildi. Mahkeme Uber'e tedbir kararı vermeyerek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, tüm bu gelişmelerden sonra ve davadan da bir hafta önce taksicilerin tepkisini çekecek bir ziyaret gerçekleşti.

TAKSİCİLERE CAREEM ZİYARETİ MESAJI: ODA BAŞKANI MESLEĞİ SATMAK İÇİN DUBAİ'DE



İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Başkan Vekili, Oda Müdürü ve Denetleme Kurulu Başkanı'nın da yer aldığı 4 kişilik bir heyetle Uber'in en büyük rakibi Careem'in davetlisi olarak 2-5 Kasım tarihleri arasında Dubai'ye gitti.

Bilet ve konaklama gibi tüm masrafların Dubai merkezli şirket tarafından üstlenildiği toplantıda Careem'in taksicilere vereceği hizmetin konuşulup mutabık kalındığı öne sürüldü.

Dubai seyahatine ilişkin İstanbul Taksiciler Birliği tüm üyelerine mesaj gönderdi. 'Böyle ihanet görülmedi' ifadeleri ile başlanan mesajda "Uber'i bitireceğim diyen Oda Başkanı ve yönetimi mesleği global hırsızlara satmak için Dubai'de" denildi. Mesajı alan yüzlerce taksici ise yapılan görüşmeye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk ise İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun ilk olarak toplantıyı inkar ettiğini gelen tepkiler üzerine daha sonra böyle bir toplantının yapıldığını doğruladığını belirtti.

'ON BİNLERCE TAKSİCİNİN MÜŞTERİ DATASI TEHLİKEDE'

Careem denen uygulamanın taksicilere hizmet vermesi için görüşme yapıldığını söyleyen Öztürk, Eyüp Aksu'nun Dubai merkezli şirkete odanın parası olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu iddia ederek, "Türkiye'deki bir esnaf odasının içişlerini Dubai'de bir şirkete anlatıyor olması çok acı bir durum" dedi.

Bu sistemlerin taksicilerin güvencesi olan taksi duraklarını bitireceğine vurgu yapan Öztürk, Türkiye'de korsan taşımacılık yaptığı için binden fazla aracına ceza kesilen Careem'le yapılacak bir iş birliğinde on binlerce taksicinin müşteri datalarının hepsinin uluslararası bir şirketin eline geçeceğini ve olası bir yol ayrımında taksicilik mesleğinin de geleceğinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Uber'e yönelik davayı açan isim olarak da bilinen eski İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur da ziyarete tepki gösterdi. Uber'den kurtulmak için mücadele edilirken en büyük rakibi olan Careem ile böyle bir görüşmenin yapılmasının akıl alır gibi olmadığını ifade eden Uğur, taksicilerin alın teriyle kimsenin oynamaya hakkı olmadığını belirtti.

AKSU: YAZILANLARI İSPATLAMAYAN NAMERTTİR

© AP Photo / Eric Risberg İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Saldırıları Uber kendisi yapıyor

Konunun gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Üsküdar'da düzenlenen taksici buluşmasında görüşmeyi doğruladı. 4 kişilik bir heyetle tüm masrafların Careem tarafından karşılanması şartıyla Dubai'ye gittiklerini söyleyen Aksu, burada söz konusu uygulamanın aplikasyonunu incelediklerini, taksilerin çalışma seklini ve operasyon merkezini yerinde gördüklerini belirtti.

Taksici esnafının kendilerine bir teşekkür borcu olduğunu çünkü Uber gibi korsan taşımacılık yapan Careem'in bu sektörden çekilmesini sağladıklarını söyleyen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi takdirde bu firma ile de davalık olacaktık. Bu firma artık sadece taksilere hizmet veriyor. Taksici arkadaşlarımıza yollanan mesaja gelince yazılanları ispatlamayan namerttir. Firmadan para alan, sözleşme yapan, taksici esnafını satan da namussuz, şerefsizdir" dedi.

'İSTEYEN TAKSİCİ CAREEM'E KAYIT YAPTIRABİLİR'

Careem'in korsan araç sahipleriyle çalışmasını sağlayan yazılımı kapattırdıklarını ve sadece artık taksilere hizmet verdiğini de kaydeden Aksu, isteyen taksicinin ise bu uygulamaya gidip kaybolabileceğini ve kendileriyle çalışabileceğini söyledi.

Careem'le sözleşme yapmadıklarını da vurgulayan Aksu, isteyen taksici esnafının bu sisteme dahil olabileceğini söylediklerini belirtti.

İstanbul'da korsan taşımacılık yapmayan 5 yazılım firması bulunduğunu, bunlardan ilkinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İTaksi uygulaması iken diğerlerinin ise BiTaksi, 7/24 Taksi, aTaksi, AtakTaksi ve son olarak artık Careem'in de bu listeye girdiğini söyleyen Aksu, "Bunların biriyle çalışmak zorundayız. Artık teknoloji ilerledi. Kesinlikle yolcu sokakta taksi beklemiyor, akıllı telefonlardan taksi çağırıyor. Bizim için de artık zaruri ihtiyaç haline dönüştü. O yüzden birine geçerek aracınıza bu sistemi takmak zorundasınız'' diye konuştu.

'HER YOLCUDAN 1 LİRA 75 KURUŞ ALIYOR'

© REUTERS / Osman Orsal UBER vergi vermeye başladı

Careem'in çalışma sisteminden de bahseden Aksu, yolculuk ne kadar tutarsa tutsun 1 lira 75 kuruş taksiciden komisyon alındığını, bu rakamıN ise 20-30 TL'de indirilmesi yönünde firma yöneticileriyle konuştuklarını aktardı.

Uber'le aynı çalışma modeline sahip Careem, yaşanan tartışmalar ve kesilen cezalar sonrasında geçtiğimiz temmuz ayında 9+1 VIP taşımacılık hizmetini yasal zemin oluşuncaya kadar askıya aldığını açıklamıştı.

100'den fazla şehirde faaliyet gösteren Careem, toplamda bir milyondan fazla sürücüye sahip. Şirketin yatırımcıları arasında Japon e-ticaret devi Rakuten ile Alman otomobil üreticisi Daimler de yer alıyor.