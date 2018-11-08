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16:41 08 Kasım 2018
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

    Pakdemirli: Önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik durum görmüyorum

    © AA / İzziddin Nazlı
    Ekonomi
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ben önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik bir durum görmüyorum. Türkiye'nin 4-5 ay boyunca ithal etle ilgili bir problemi yok gibi gözüküyor" dedi. Pakdemirli, 2021'den sonra özellikle kasaplık et ithalatının tamamen sıfırlanacağını söyledi.

    Pakdemirli, konuk olduğu bir televizyon kanalında Türkiye'nin kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Piyasaları dengeleme ve sosyal sorumluluk açısından 81 ilde teşkilatı olan 3 market zincirinde kuşbaşı ve kıymayı belli fiyatlardan sattıklarını dile getiren Pakdemirli, kuşbaşı eti 31, kıymayı da 29 liraya sattıklarını söyledi.

    Kasap
    © AFP 2018 / Haidar Hamdani
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    Türkiye'de farklı fiyatlarda her türlü ete karşı talep olduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

    "Sosyal sorumluluk anlamında verilen ucuz etler ortalama aylık 5-6 bin ton ama Türkiye'de 100 bin tonun üzerinde et tüketimi var. Bu et tüketimini bize şunu gösteriyor. Her çeşit, her kalite ve fiyattaki kırmızı ete vatandaşımız rağbet ediyor ve bunu satın almaya devam ediyor. Bu konuda bir miktar ithalat yapıyoruz, yapmak durumundayız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız artırmışız. Küçükbaş 30 milyondan 45 milyona gelmiş. Büyükbaş hayvan varlığımız 9 milyondan 16 milyona gelmiş. Aslında üretimde yüzde 60 artışımız var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda büyük bir başarısı var. Peki bu başarıya neden ithal ediyoruz. Çok basit bir sebebi var. Türkiye 2002 yılında kişi başı 6 kilogram et tüketiyordu şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Türkiye'nin refahı artmıştır. CHP milletvekilleri bu işlere hiç tevessül etmesinler. 2002'de bu milletin yiyecek eti yokmuş, bugün 15 kilo yiyor. Her şey kırmızı etten yana."

    'KASAPLIK ET İTHALATI TAMAMEN SIFIR OLACAK'

    Vatandaşın tercihine saygı duyduklarını vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmeyi yaptı:

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA /
    Bakan Pakdemirli: Karkas et kesim fiyatlarını artırma kararı aldık
    "Vatandaşın tercihine bir şey diyemeyiz ama biraz daha tavuk ve balık eti yesek aslında Türkiye et olarak kendi kendine yeter ama tercih bu tarafta. Biz de Bakanlık olarak bunu kendimize ödev edindik. Biz bu işin ithalatını bitireceğiz. Yerli üreticimizi destekleyeceğiz. Biz kesim fiyatından tutun her zaman yerli üreticimizin yayındayız. İthal zaman zaman yapmak zorunda kalabilir miyiz? Ben önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik bir durum görmüyorum. Önümüzdeki 4-5 ay boyunca Türkiye'nin stokları bol bol yeterli. Türkiye'nin 4-5 ay boyunca ithal etle ilgili bir problemi yok gibi gözüküyor. Bunu tekrar yılbaşından sonra değerlendiririz. Bir ihtiyaç olursa ithalat yapılır. Şimdilik bir ithalata ihtilacımız yok. Vatandaşımızın tercihi kırmızı etten yana o yüzden biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları kısa vadeli olsun, orta vadeli olsun, uzun vadeli olsun hazırlıkları yaptık yapıyoruz."

    "2021'den sonra özellikle kasaplık et ithalatı tamamen sıfır olacak" diyen Pakdemirli, şu anda da ithalat bulunmadığına işaret etti. Pakdemirli, bazı tüccarların besilik dana getirdiğini, bunun gelmesinde de fayda olduğunu kaydederek "Ama onun dışında kasaplık canlı hayvan ithalatımız 2021'den sonra inşallah bir daha olmayacak" diye konuştu.

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    Etiketler:
    balık, tavuk, Et ithalatı, CHP, Bekir Pakdemirli
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